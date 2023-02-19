5 kişilik aileden 8 aylık Ömer Adnan bebeğin inanılmaz kurtuluşu - Son Dakika
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5 kişilik aileden 8 aylık Ömer Adnan bebeğin inanılmaz kurtuluşu

19.02.2023 11:07

5 kişilik aileden 8 aylık Ömer Adnan bebeğin inanılmaz kurtuluşu Kanser hastası anneye 3 aylık ömür biçtiler 10 yıl yaşayıp depremde hayatını kaybetti Ömer Adnan bebek kurtarıcısıyla buluştu Hatay'da meydana gelen deprem sonrası 3 katlı bir binanın çökmesiyle göçük altında kalan ailenin...

5 kişilik aileden 8 aylık Ömer Adnan bebeğin inanılmaz kurtuluşu

Kanser hastası anneye 3 aylık ömür biçtiler 10 yıl yaşayıp depremde hayatını kaybetti

Ömer Adnan bebek kurtarıcısıyla buluştu

HATAY - Hatay'da meydana gelen deprem sonrası 3 katlı bir binanın çökmesiyle göçük altında kalan ailenin dramı yürekleri yaktı. Kanser hastası anneye doktorların 3 ay ömür biçmesine rağmen, 10 yıl yaşayıp bir de çocuk dünyaya getirdi. Ancak depremde 5 kişilik aile hayatını kaybederken, sadece 8 aylık Ömer Adnan bebek hayatta kaldı. 72 saat sonra enkaz altından bebeği kurtaran gönüllüler ise tekrar köye gelerek Ömer Adnan'la buluştu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, Hatay'ın Alaattin köyünde 3 katlı bir bina çökerek 5 kişilik aile göçük altında kaldı. 72 saatin ardından köye gelen gönüllüler enkaz altından sesler duyması üzerine çalışma başlattı. Uzun süreli kurtarma çalışmaların ardından 8 aylık Ömer Adnan bebek enkaz altından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Ancak devam eden çalışmaların ardından anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği başkanı Recep Karakaya, "Depremin 3 gününde ihbar üzerine buraya ulaştık. 10 saatlik çalışma ardından bebeğimize ulaştık. Kurtarma çalışma süresince bebeğimizle sürekli iletişim halinde kaldık. Beşiğinde bulunan yavrumuzu kurtararak, sağlık ekibine teslim ettik. Ancak anne, baba ve kardeşlerinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Kader böyle bir şey, annesi 10 yıl boyunca kanserle mücadele etmiş. Doktorlar kullandıkları ilaçlardan dolayı, "anne olamazsın" demişler. En son gittiğinde de 3 aylık ömür biçmişler ancak, hem hayatına devam etmiş, hem de Ömer Adnan bebeği dünyaya getirmiş. Bu saatten sonra amcaları Ömer Adnan bebeğimize sahip çıkacak, ona bakacaklar. Bizde tekrar bebeğimizle buluşup onun sağlık durumunu görmek istedik. Gayet iyi durumda" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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