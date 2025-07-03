53 Yaşında Bölüm Birincisi Oldu - Son Dakika
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53 Yaşında Bölüm Birincisi Oldu

53 Yaşında Bölüm Birincisi Oldu
03.07.2025 12:22
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Bahar Şanlı, 53 yaşında Düzce Üniversitesi Tarih Bölümünü birincilikle bitirerek mezun oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçmişte ekonomik zorluklar nedeniyle okuyamayan Bahar Şanlı, 53 yaşında Düzce Üniversitesi Tarih Bölümünü birincilikle bitirerek mezun oldu. Mezuniyet coşkusunu ise bu yıl Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun olan oğlu ve eşiyle kutladı.

Geçmişte ailevi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok istediği halde üniversiteye gidemeyen Bahar Şanlı, 49 yaşında YKS'ye girerek Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. Çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuyan Bahar Şanlı, 4 yıl sonunda yakaladığı not ortalamasıyla bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazanan oğlu Asil Şanlı ile birlikte mezun olan Bahar Şanlı, okuma azmiyle örnek oldu.

"Oğlumla bir hafta arayla mezun olduk"

Mezuniyet töreni sonrası duygularını anlatan Bahar Şanlı, "35 yıllık bir hayali gerçekleştirmek için üniversiteye başladım. Tarih Bölümünü birinci olarak bitirdim. Çok mutluyum. Üniversitede okurken zorlandık. Zorlandığımız çok zamanlar oldu. Çok zor şartlarda ders çalıştığımız dönemler oldu ama severek okuduğum ve sonunda başarı elde ettiğim için gayet mutluyum. Okulumu bölüm birincisi olarak bitirdim. Bunu arkadaşlarıma göre yaşımın biraz daha olgun olmasına, olaylara farklı bakışıma bağlıyorum. Bir de çok azimli ve gayretliydim. Bu şekilde birinci oldum. Bundan sonra sırada yüksek lisans var. İnşallah yüksek lisansıma devam edeceğim. Oğlumla bir hafta arayla mezun olduk. Oğlum geçen hafta İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu, bugün ben mezun oldum. Oğlumla okumak çok zevkliydi. Birbirimize destek olduk. Ben daha çalışkandım, daha istekli ve azimliydim ama oğlum benden daha akıllıydı. Daha az çalışarak daha iyi öğrenci oldu ve mezun oldu" dedi.

"Gençler çok çalışsın hiçbir şey için geç değil"

Bahar Şanlı, bu sene üniversiteye başlayacak gençlere de seslenerek, "İstedikten ve azmettikten sonra kimse 'ben yapamam' demesin. Ben 53 yaşındayım. Bu yaşımda mezun oluyorum ve eğitimime devam etmeyi düşünüyorum. Gençler eğer isterlerse çok daha başarılı olurlar. Yeter ki istesinler ve çok çalışsınlar. İşin özü çok çalışmak" diye konuştu.

"Annemle gurur duyuyorum"

Annesiyle gurur duyduğunu ifade eden Asil Şanlı, "Çok garip bir his. Bu kadarını beklemiyordum. Annemin azimli olmasını bekliyordum, çok çalışmasından belliydi ama bu kadar başarı beklemiyordum. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Annemle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Yüksek lisansını da destekliyorum"

Bahar Şanlı'nın eşi Ali Şanlı ise "Hem oğlum hem de eşim mezun oldu. Süreç zor olmadı. İdeal baba olmaya çalışıyorum. İki tane öğretmen sahibi oldum. Lisansın ardından yüksek lisans yapmayı da istiyor, ben destekliyorum. Evdeki işleri eşimle birlikte yapıyoruz zaten" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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