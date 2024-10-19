58 Şairden Filistin İçin Anlamlı Kitap - Son Dakika
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58 Şairden Filistin İçin Anlamlı Kitap

58 Şairden Filistin İçin Anlamlı Kitap

Bingöl'de, 58 şairin mısralarını topladığı 'Bağrımdaki Sızı' kitabı, Filistin için yayımlandı.

19.10.2024 11:13
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Bingöl Valiliği öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanından 58 şair, mazlum Filistin için duygularını döktükleri mısralarını "Bağrımdaki Sızı" ismiyle kitaplaştırdı.

Bingöl Valiliği öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından 13'ü Bingöl, 45'i dışarıdan 58 şairin mazlum Filistin için mısralara döktükleri şiirleri "Bağrımdaki Sızı" ismiyle kitaplaştırıldı. İlk etapta 2 bin adet basılan kitabın lansman toplantısı ise yine Bingöl'e davet edilen şairlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Bingöl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleşen lansman toplantısı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken şairler Filistin için kaleme aldıkları şiirleri okuyarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"Bingöl olarak tarihe not düşmek istedik"

Lansman toplantısında konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, " Gazze'de yaşanan dramı sürekli dile getiren ve bu zaman diliminde il genelinde basın açıklaması, panel, yürüyüş, miting, sabah namazı buluşmaları gibi 150 farklı etkinlikle konuya olan duyarlılığını üst perdeden gösteren Bingöllü hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu arada Bingöl Valiliği olarak bizler de sürece ve tüm etkinliklere katkı sağladık. Ayrıca; Türkiye'de başka örneği olmayan bir ilke imza atarak Nisan 2024'te bir anaokulumuza 'Gazze Ana Okulu' adını verdik. Bunların yanında, bir de tarihe not düşelim, sonraki zamanlara bir eser bırakalım istedik. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, yoğun bir mesai sonucu 58 şairimizin yüzyılın dramı için kaleme aldığı şiirleri bir araya getirdi ve 'Bağrımdaki Sızı' şiir kitabı yayımlandı. Bu çalışmanın; insanlığın yitirdiği 'evrensel değerler' ve biz Müslümanların yitirdiği 'Müslüman Müslümanın kardeşidir' inancı adına son derece önemli bir endişeyi, bir haykırışı ifade ettiğine inanıyorum" dedi.

"Emeği geçenleri tebrik ediyorum"

Programın çok güzel geçtiğini ve emeği geçenleri tebrik ettiğini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, "Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için Bingöl Valiliğimiz öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce bir kitap çalışması yaptık. Gazze şiirleri antolojisi adını verdiğimiz bu kitaba Bingöl'den ve Bingöl dışından toplam 58 şairimiz şiir gönderdiler. Katkı sunan herkesi de bu özel gecede buluşturduk. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Böylesi anlamlı bir faaliyetin içerisinde yer almanın haklı gururunu yaşadığını belirten sosyolog Musa Apuhan ise, "Bingöl Valiliğimizin 7 ay önce başlattığı Filistin'deki olayları şairler üzerinden gündeme getirme olayında Türkiye'deki birçok şair Filistin konusunda kaleme aldığı şiirlerini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü destekleriyle bir kitaba dönüştürdü. Bu kitapta 58 şairimizin şiirleri yer aldı. Ben burada kendi adıma böylesi anlamlı bir faaliyetin içerisinde yer almanın gururunu yaşıyorum. Bizlere bu fırsatı verenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program, müzik dinletisi ve şairlere teşekkür belgesi verilmesinin ardından son buldu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 58 Şairden Filistin İçin Anlamlı Kitap - Son Dakika

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