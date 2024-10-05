6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı - Son Dakika
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6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı.

05.10.2024 14:35
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Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/ PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı.

Adalet ve Kalkınmas Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen anma programında, terör örgütü PKK/YPG yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirlerinde dua edildi. İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, beraberindeki partililerle, katledilenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün, milletin vicdanında derin yaralar açan, insanlık dışı bir saldırıyı anmak ve bir kez daha lanetlemek için burada olduklarını söyledi. Bundan tam 10 yıl önce, henüz 16 yaşında olan Yasin Börü ve arkadaşları, hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine, özellikle de fakir fukaraya dağıtmak için yola çıktıklarını hatırlatan Ocak, "Ne yazık ki, PKK ve yandaşlarının düzenlediği vahşi saldırılar sonucu bu masum kardeşlerimiz hunharca katledildi. Yasin Börü bir Kürt genci değil miydi? Yardım dağıtan bu kardeşlerimiz kimler tarafından katledildi? Yine sözde Kürt olan eller bu gençlere kıydı. Bu hain saldırı, sadece bu gençlere değil, insanlığa, vicdanlarımıza ve kardeşliğe karşı yapılmış bir vahşettir. Yıllardır bu topraklarda "halk için mücadele" ettiklerini savunanların, halkın evlatlarını katletmekten geri durmaması, onların gerçek yüzünü göstermektedir. Yardımlaşma ve iyilik için yola çıkan bu gençlere kıyan zihniyet, kardeşlikten, insanlıktan nasibini almamıştır. Bu hain yapılar, sadece Kürt halkına değil, tüm milletimize büyük acılar yaşatmıştır" dedi.

"Ancak bilinmelidir ki, tarih bu katilleri unutsa da, bu halk bu hainliği asla unutmayacaktır" diyen Ocak, şöyle konuştu:

"Yasin Börü ve arkadaşlarının bıraktığı kardeşlik mirası, bu topraklarda yaşayan herkes için bir vicdan muhasebesi olarak kalacaktır. Bu tür vahşetlere karşı milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde olacak, bu saldırılar bizleri birbirimizden koparamayacaktır. Bizler, Yasin Börü ve arkadaşları gibi, yardımlaşmayı ve dayanışmayı hayatımızın merkezine koyarak bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Bu topraklarda kardeşlik kazanacak, kötülük ve ihanet ise tarihin karanlık sayfalarına gömülecektir. Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Bir kez daha Diyarbakır'ımızın başı sağ olsun. Diyarbakır onları asla unutmayacaktır."

Yasin Börü gibi öldürülen arkadaşı Hasan Gökguz'un, babası Mehmet Gökguz ise, "Kurban dağıtırken fakire bir lokma et verirken şehit ettiler. Allah, şehadetlerini kabul etsin. Unutmayacağız, acımız aynıdır. 10 sene geçti sanki 10 gündür acımız bitmez" ifadelerini kullandı.

Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak da evlatlarına yapılan saldırıyı lanetledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı - Son Dakika

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