6. Savunma Sanayii Buluşması Yapıldı - Son Dakika
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6. Savunma Sanayii Buluşması Yapıldı

6. Savunma Sanayii Buluşması Yapıldı

Türk savunma sanayiinin güçlenmesi için düzenlenen etkinlikte 500'den fazla firma temsilcisi bir araya geldi.

18.12.2024 09:54
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Türkiye savunma sanayiinin milli ve yerli yapısı ile güçlenmesine katkı sunmak amacıyla İstanbul Sanayi Odası (ISO) ve SAHA İstanbul tarafından düzenlenen 6. Savunma Sanayii Buluşması büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile ana sanayi firmalarının yöneticileri katıldı. Toplam 18 ana yüklenici firmanın 70 masa ile yer aldığı buluşmada, 500'den fazla firma temsilcisi bir araya gelerek 2 binin üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayiinin sadece askeri güç değil, aynı zamanda teknolojik altyapı ve ekonomik kalkınma için de kritik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. Bahçıvan: "Savunma sanayiimizdeki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükselmesi, bu sektörün milli bağımsızlığımız için ne kadar stratejik olduğunun bir kanıtıdır" dedi.

Etkinlik kapsamında, "Teknoloji, Gelişim ve İş Birliği Perspektifinden Türk Savunma Sanayisine Bakış" başlıklı bir panel de düzenlendi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un da konuşmacı olarak yer aldığı panelde, sektördeki son gelişmelere ve geleceğe dair hedeflere değinildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversiteler olarak sürecin aktif bir paydaşı olmaya kararlıyız"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ile birlikte etkinlikte yer alarak savunma sanayiinde üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değindi. Rektör Hacımüftüoğlu: "Savunma sanayii, bilimsel bilgi birikiminin üniversitelerden sanayiye aktarılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Atatürk Üniversitesi olarak; yürüttüğümüz AR-GE çalışmaları, teknolojik gelişim projeleri ve yetişmiş insan kaynağımız ile bu sektöre katma değer sunmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine ulaşması için üniversiteler olarak sürecin aktif bir paydaşı olmaya kararlıyız" dedi.

6. Savunma Sanayii Buluşması, Türk savunma sanayiinin sürdürülebilir gelişimi için önemli iş birliklerinin temelini atarken, sanayi üniversite ortaklıklarının da güçlenmesine büyük bir katkı sağladı. Üniversiteler ve sanayi temsilcileri, Milli Teknoloji Hamlesi çatısı altında daha fazla iş birliği yapma noktasında mutabık kaldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 6. Savunma Sanayii Buluşması Yapıldı - Son Dakika

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