"6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu", 4. Etap ile sona erdi. Dört gün süren organizasyonda genel sıralamada Polonya'dan Marcin Budzinski birinci, Almanya'dan Oliver Mattheis ikinci, Eritre'den Dawit Yemane ise üçüncü oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği "Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu" tamamlandı. Bisikletliler, dört gün boyunca heyecanlı anlara sahne olan yarışmada Mersin'i pedallamanın keyfini sürdü. Anamur'dan başlayan bisiklet turu sayesinde sporcular Mersin'in tüm ilçelerinden geçerek tarihi ve doğal güzelliklere tanıklık etti.
MERSİN'İN 13 İLÇESİNİ PEDALLADILAR
Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan 4. Etap, İsmet İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Babil Kavşağı arasında devam ederek Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda finish yaptı. Anemurium Antik Kenti'nde başlayan ve dört gün boyunca Mersin'in 13 ilçesini pedallayan bisikletler son günde Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yarışı tamamladı.
VAHAP SEÇER, "MSK" YAZILI TİŞÖRTÜYLE GELDİ
Başkan Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine sahil boyunca, üzerinde "MSK" yazılı tişörtle bisiklet sürerek geldi ve ardından ödülleri takdim etti. Törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Eş Başkan Nuriye Arslan, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, sporcular ve Mersin halkı katılım sağladı.
Tour of Mersin'in final gününde katılımcılara seslenen Başkan Seçer, yaklaşan MSK'nın maçlarını ve Çukurova Basketbol'un Mersin'de oynayacağı Final Four mücadelelerine tüm Mersinlileri davet etti. Mersin'in spor, kültür ve sanatla konuşulan bir kent olduğunu söyleyen Başkan Seçer, şunları söyledi:
"MERSİN SPORLA, SANATLA VE KÜLTÜRLE KONUŞULUYOR"
"Mersin sporla, sanatla ve kültürle konuşuluyor. İşte Mersin böyle olmalı. Bu arada buraya bisikletle geldim. Tavsiye ederim, sahilde çok keyifli oluyor. Amacımız Mersin'in enerjisini gökyüzüne kadar çıkarmak. Amacımız gülen Mersin, dost Mersin, kardeş Mersin, herkesin keyifle yaşadığı, kendini iyi hissettiği, öteki görmediği bir Mersin; bizim hayalimiz bu. Bunun için çalışıyoruz, çok da mesafe aldık. Mersin çok daha iyi yerlere gelecek. Bundan hiçbir endişemiz yok.
"BENİM İÇİN İLK ETAPTA ÖZNE MERSİN'İN TANITIMI"
500 kilometre civarında bir güzergah... Mersin'in müstesna doğal güzellikleri, tarihi ören yerleri, yaylayı, denizi her şeyi gören ve televizyon ekranlarınca da dünyaya Türkiye tanıtılan bir organizasyon. Belediye Başkanı'nız olarak bu organizasyonları önemsiyorum. Benim için ilk etapta özne Mersin, Mersin'in tanıtımı. Bunu çoğaltmalıyız. İlçe belediyelerimiz de yapıyor, onlar da çoğaltmalı. Festivaller, spor müsabakaları, aktiviteler kültürün, sanatın, sporun her alanında bunu çoğaltmak zorundayız. Spor, kültür ve sanat toplumları birleştiren önemli birer çimentodur. Toplumları bir araya getiren, huzurlu kılan, barışı, kardeşliği tesis eden önemli bir şifa kaynağı. Dünyada bugüne kadar keşfedilmiş en önemli ilaç bu. İnsanları bir araya getiriyor çünkü. Sporcu mücadele ederken, onun kimliği, etnik yapısı, inanç grubu, siyasi görüşü değil, o anki konsantrasyonu, takım arkadaşıyla beraber takım, birlik ve beraberlik ruhu, kazanma azmi, fair-play her değerli kavram devreye giriyor. Onun için spor, kültür ve sanat."
Ulu Önder Atatürk'ün Mersinlilere yönelik, 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' cümlesini de anımsatan Başkan Seçer, "Biz de hep beraber Mersin'e sahip çıkacağız. Mersinimizi çok daha güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu.
Başkan Seçer, Tour of Mersin'in düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Genel Klasman ve 4. Etap'ta dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.
Dört gün süren organizasyonda genel sıralamada Polonya'dan Marcin Budzinski birinci, Almanya'dan Oliver Mattheis ikinci, Eritre'den Dawit Yemane ise üçüncü oldu. Son gün gerçekleşen 4. etapta Sergei Rostovtsev birinci, Polonya'dan Norbert Banaszek ikinci olurken, Türkiye'den katılan Batuhan Özgür ise üçüncü oldu. "Sarı Mayo" Polonya'dan katılan Marcin Budzinski'nin olurken, Turkuaz Mayo Eritre'den Dawit Yemane'nin oldu. Yarışmada, "Kırmızı Mayo" Yoel Habteab'e Beyaz Mayo ise Ruslan Aliyev'e verildi. Mayolar ve takım klasman ödülleri de protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
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