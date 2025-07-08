60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi Başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi kapsamında yaş almış bireyler, üniversite ortamında ders görüyor.

Proje kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde üç hafta boyunca çeşitli eğitimler alan katılımcılar, Çaycuma kampüsünde de çevre farkındalığı eğitimine katıldı. Dersler kapsamında doğru iletişim tekniklerinden egzersiz psikolojisine, yağlı boya çalışmasından ritmik oyunlara kadar birçok alanda eğitim verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Kesim, Aile Yılı kapsamında başlatılan projenin üniversitenin topluma dönük yüzünü temsil ettiğini belirtti. Kesim, "Bu sene aile yılı olarak ilan edildi. Dolayısıyla üniversitemiz rektörü, Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer hocamızın öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müzle bir araya geldik. Onların uygun gördüğü konularda verdiğimiz listelerin içerisinden seçilmiş birtakım derslerle büyüklerimizle bir arada olmayı tercih ettik" dedi.

Projede doğayla temasın da önemsendiğini vurgulayan Kesim, "Bugün burada Çaycuma kampüsümüzde de farkındalık eğitimi veriyoruz. Bir parka, bir bahçeye gittiğimizde çevremizdeki ağaçlarımızın türlerinin neler olduğu, bölgemizde hangi tip ağaçların, bitkilerin ve hayvanların bulunduğu ile ilgili bir farkındalık eğitimi vermek istedik" diye konuştu.

Farklı fakültelerde ders gördüler

Katılımcılar farklı fakültelerde, farklı hocalardan eğitimler almanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Eğitimlerin verildiği birimler arasında Diş Hekimliği Fakültesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı da yer aldı.

Projeye katılan Devrek Huzurevi sakinlerinden Suzan Çaylıoğlu, "Sabahtan resim, öğleden sonra spor kursumuz var. Haftanın beş günü kursumuz var. Hafta sonu dinleniyoruz. Üniversite sıralarındayız. İnşallah üniversiteden mezun olacağız. Çok teşekkür ederiz herkese" şeklinde konuştu.

Ayla Acar ise etkinlikten memnuniyetini, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok da güzel anlatıyor hocalarımız. Birçok bilgi edindik" sözleriyle ifade etti.

Katılımcılardan Gülhan Acar Keskin ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bütün dersler bizim için çok zevkli. Çünkü biz huzurevine artık bir şeye yaramadığımız için gelmiştik ama biz hep bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok şükür. Derslerimizin hepsi çok güzel geçiyor, bize güç verdi. Bir şeye yaradığımızı hissettik. Çok şükür."

Üniversite sıralarına geri döndüler

Yarım asır boyunca inşaat mühendisliği yapan Arif Oruç Ölkebaş da "Hocamın güzel anlatımıyla bitkiler hakkında bir şeyler öğrendik. Benim özel sorularım oldu, ona da güzel cevaplar verdi. Çok memnunum yani. Yani memnunum. Tabi bu sıralarda oturmak, ikinci defa böyle bir sıralarda oturmak nasip oluyor" ifadelerine yer verdi.

Doğadan sanata, sağlıktan iletişime 12 farklı eğitim

Proje kapsamında verilen dersler arasında Doğru İletişim Teknikleri, Egzersiz Psikolojisi, Diş Protezine Özel Bakım, Saç Bakımı ve Güzellik, Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Laboratuvarı Gezisi, Ritmik Oyunlar, Nefes ve Ses Eğitimi, Temel Müzik Bilgisi, Yağlı Boya Tablo Yapımı, Çimlendirme ve Bitki Yetiştirme, Sulama, Gübreleme ve İlaçlama ile Doğa Gözlemleri gibi başlıklar yer aldı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi" projesinden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Toplumumuzun kıymetli bir parçası olan yaşlı bireylerin aktif yaşlanmasını desteklemek, sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamak ve yaşam boyu öğrenme süreçlerine dahil olmalarını teşvik etmek amacıyla başlattığımız bu proje, bizim için yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda bir farkındalık hareketidir. Tazelenme Üniversitesi sayesinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, hem akademik bilgilerini artırma fırsatı bulmakta hem de sosyal çevrelerini genişleterek hayatla daha güçlü bağlar kurmaktadır. Proje, yaş almanın öğrenmeye engel olmadığını, tam tersine yeni başlangıçlar için bir fırsat olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" diyerek yaşlı politikaları kapsamında projelerin devam edeceğini belirtti.

"Büyüklerimiz toplumumuzun hafızasını taşıyan en değerli hazinelerimiz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer "Şehrimizde ikamet eden huzurevindeki büyüklerimiz, toplumumuzun geçmiş hafızasını taşıyan en değerli hazinelerimizdir, bu nedenle kendileriyle kurulan gönül bağları son derece kıymetlidir. Bu kapsamda yaşam boyu eğitim vizyonunu ilke edinen Üniversitemiz, '60+ Tazelenme Üniversitesi' projesiyle büyüklerimizin sosyal hayata katılımlarını sağlama yönünde önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu proje, yaş almanın bir kenara çekilmek değil; yeniden öğrenmenin, üretmenin ve paylaşmanın göstergesi olacağına canı gönülden inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle böylesine anlamlı bir projenin ortaya çıkmasında öncülük eden başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere tüm Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte değerli iş birlikleriyle programın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Mehmet Türkmen Köse olmak üzere bütün İl Müdürlüğü ailesine ve bu programa değerli katkılar sunan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Bu kıymetli programın değerli büyüklerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; kendilerine mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim hayatı diliyorum" sözleriyle programı değerlendirdi.

11 Temmuz günü mezun olacak olan katılımcıların üniversite sıralarında yeniden öğrenme heyecanı yaşadığı programın ilerleyen dönemlerde de sürmesi hedefleniyor. - ZONGULDAK