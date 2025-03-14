600 Yıllık Tarihi Eskipazar Camii Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı - Son Dakika
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600 Yıllık Tarihi Eskipazar Camii Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan 600 yıllık Eskipazar Camii, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Cuma namazı ile ibadete açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarihi camilerin korunması ve gelecek nesillere taşınması konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

14.03.2025 16:44
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600 yıllık tarihi camii restorasyonun ardından ibadete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: "Allah nasip etti ve bu çalışmaları yaptık"

ORDU - Ordu'nun bir Türk yurdu olmasında en önemli unsur olan Hacıemiroğlu Beyliği'nin Karadeniz'de ilk yerleşim yeri olan Altınordu'nun Eskipazar mevkiinde bulunan 600 yıllık tarihi Eskipazar (Bayrambey) Camii, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe kazandırdığı restorasyonunun ardından dualar eşliğinde beş vakit ibadete açıldı.

Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar Camii, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından da desteklenen çalışmalarla restore edildi, yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ibadete hazır hale getirildi. Ekipler restorasyon projesi kapsamında harim, mahfil, cami cephesi, çatı, minare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemelerini kapsayacak detaylı bir çalışma gerçekleştirerek tarihi camiyi geleceğe taşıdı. Çevre düzenlemeleri yapılan, nezih ve temiz bir ibadet alanı haline getirilen tarihi caminin ibadete açılmasıyla birlikte ilk Cuma namazı kılındı ve resmi açılışı gerçekleştirildi.

"19 ilçemizde manevi ve tarihi eserlerimizi geleceğe kazandırma konusunda hassasız"

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geçmişten günümüze gelen manevi ve tarihi değerlere her zaman değer verdiklerini, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Caminin açılışını mübarek bir günde gerçekleştirmenin hazzını yaşadıklarını dile getire Başkan Güler, "Bu caminin yenileme çalışmalarında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçemizde manevi ve tarihi eserlerimizi geleceğe kazandırma konusunda hassasız. Bundan sonra da sahip çıkmaya ve geleceğe taşımakta kararlıyız" dedi.

"Tarihi camileri restore ederek geleceğe kazandırdık"

Göreve geldikleri dönemde Ordu'nun ilçelerinde bulunan tarihi camilerin bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle adeta kaderine terk edildiğini gördüklerini kaydeden Başkan Güler, bu camilerin hepsinin restore edildiğini ve bugün ibadete açık olduğuna dikkat çekti. Başkan Güler, "Tarihi Çaybaşı Çayır Camii, Gülyalı Kestane Camii, İkizce Laleli Camii, Gürgentepe Eskiköy Camii'nde restorasyon çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda bu camilerimiz 5 vakit ibadete açık durumdadır. Bunların dışında ilçelerimizdeki manevi türbelerimize de sahip çıktık. Türbelerimizi de restore ederek hem kendimize yakışanı yaptık hem de değerlerimize sahip çıkmış olduk" şeklinde konuştu.

Camiler dışında halkın kent içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla mescitler inşa ettiklerini kaydeden Başkan Güler, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 9 adet mescidin açılışını gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Tarihi Eskipazar Camiinin açılışına Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel 600 Yıllık Tarihi Eskipazar Camii Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı - Son Dakika

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