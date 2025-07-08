67 Yaşında Kitap Yazarlığı Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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67 Yaşında Kitap Yazarlığı Hayalini Gerçekleştirdi

67 Yaşında Kitap Yazarlığı Hayalini Gerçekleştirdi
08.07.2025 12:18  Güncelleme: 12:24
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Gaziantep'te yaşayan Suna Arpacıoğlu, 55 yaşında çocukluk hayali olan kitap yazarlığını gerçekleştirerek, okuma-yazma becerilerini geliştirdi ve şimdiye kadar 4 kitap yazdı. Eğitim aşkını hiçbir zaman kaybetmeyen Arpacıoğlu, yaşanmışlıklarını ve hayallerini kitaplarında anlatıyor.

Gaziantep'te yaşayan ve eğitim aşkı yarım kalan 67 yaşındaki ev hanımı Suna Arpacıoğlu, çocukluk hayali olan kitap yazarlığını 55 yaşında gerçekleştirdi.

İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra eğitimine çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen ve daha sonra evlenen Arpacıoğlu, evlendikten sonra okuma hayalini aklından hiç çıkarmadı.

Liseden mezun olduktan sonra çeşitli sebeplerle eğitim hayatına devam edemeyen Suna Arpacıoğlu, yıllar içerisinde karşılaştığı zorluklar ve sıkıntılar nedeniyle okuma-yazması iyice zayıfladı.

Zamanını çocuklarına ve evine ayırdığı için eğitimine devam edemeyen Arpacıoğlu, defalarca okumak istese de üniversiteye gidemedi.

Okuma-yazmasını geliştirmek ve küçük yaşlardan itibaren de hayalini kurduğu yazarlık için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ne giden Arpacıoğlu, merkezde Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan okuma-yazma kursuna katıldı.

Eğitim aşkı içinde bir ukde olarak kalan ancak heyecanını hiçbir zaman kaybetmeyen Arpacıoğlu, kurs sayesinde okuma-yazmasını iyice geliştirdi. Okuma-yazma becerilerini kendi çabasıyla geliştiren, kitap yazabilmek için ayrıca bilgisayar kursuna giden Arpacıoğlu, gençlik yıllarından itibaren kaleme aldığı günlüklerini kitap haline getirdi.

Gençliğinden itibaren yazma hayalinden kopamayan, çok istediği ancak gerçekleştiremediği yazarlık hayalinin hikayesini yazmaya karar veren Arpacıoğlu, uzun yıllar verdiği uğraşın ardından yaşadıklarını ve hayallerini kitap haline getirdi.

2013 yılında kendi yaşam hikayesini anlattığı 'Hüzün Burcu' isimli ilk kitabını çıkaran ve kitap yazarlığı hayaline 55 yaşında kavuşan Arpacıoğlu, şu ana kadar toplam 4 kitap yazdı.

"Geçmişin İzi" isimli son kitabında okuma-yazmasını pekiştirmek için gittiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ndeki arkadaşlarının yaşam hikayelerine de yer veren Arpacıoğlu, kitap yazmaya devam edeceğini söyledi.

Kitap yazmayı çok sevdiğini belirten Arpacıoğlu, "Fırtınalı hayatımdan sonra her kadının hayatı roman olur diye ilk kitabımı yazdım. 50 yaşından sonra kitap yazmayı insanlar biraz garipsediler, 'Yazıyorsun da ne oluyor?' şeklinde farklı farklı yorumlar yaptılar ve ilgi göstertmediler. Fakat benim kitaptaki başarımı görünce söyledikleri sözlerden pişman oldular ve 'biz de keşke yazsaydık' dediler. Ben bu kitabı yazdıktan sonraki mutluluğumu anlatamamıştım. İlk kitabımı aldığımda, göğsüme bastırdım, 'ben bir Suna Arpacıoğlu'yum ve bu benim eserim' diyerek çok mutlu olmuştum. İkinci kitabım 'El Ele' dedik. Engelli kişi demiyorum özel insanların hayatını kaleme aldım. Aşkları, duyguları ve orada da gerçekten insanların bir hayatı olduğunu, aşkları olduğunu ifade ettik ve çok da başarılı olduk. Üçüncü kitabım, 'Hayaller ve Umutlar' oldu. Bu kitapta da yine 10 tane kadının 10 tane farklı hikayelerine değindik" dedi.

Hedefinin ve amacının kitaplarla insanlara bir mesaj vermek olduğunu belirten Arpacıoğlu, "Her kitabı yazmaktaki başarım çok beni mutlu ediyor. Bu da okumanın ve yazmanın yaşının olmadığını gösteriyor. Rol model olarak okullara gidiyorum, kitabımı tanıtıyorum. Dördüncü kitabımda 'Geçmişin İzi' oldu. Buradaki arkadaşlarımla bir çalışma yaptık. Onların çocukluk hatıralarına gittik. Onlar hiç çocuk olmamışlar. Hep ağlamışlar, üzülmüşler. Hiç aileleri değer vermemiş. Ama onlarla çok hüzünlü zaman geçirdik. Ağladık, söyledik ama güzel bir çalışma ortaya çıktı. Sonuç olarak, biz bugün Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ndeyiz, burada çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah diğer kitaplarıma da devam edeceğim ve yazmayı çok seviyorum. Okumanın ve yazmanın yaşı yok. Yazdıkça daha başarılı oluyorsunuz, bende rol model olarak yazmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Suna Arpacıoğlu'nun kitaplarının editörlüğünü yapan Türkçe öğretmeni Alpaslan Kar ise, "Hayat boyu öğrenmenin vücuda geldiği yerdeyiz. Suna teyzemin hayatına dokunan eserlerin oluşmasında bizim de bir nebze olsun katkımız vardır. Son çıkarmış olduğu 'Geçmişin İzi' kitabında başyazar ve editör benim. Okuma-yazmanın yaşı yok. Bu sebepten ötürü bütün Gaziantep'teki yaşlılarımızı Aktif Yaşam Merkezi'ne bekliyoruz. Ben 60 ve 85 yaş aralığındaki yaşlılarımızı gördükçe aslında onların kendi içlerinde bir roman, bir yazım, bir öykü olduğunu gözlemliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 67 Yaşında Kitap Yazarlığı Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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