73 Yıl Marangozluk: 84 Yaşındaki Usta

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki marangoz ustası Mehmet Soner, çocuk yaşlarda adım attığı marangozluk mesleğini 73 yıldır sürdürüyor.

Arapgir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki marangoz ustası Mehmet Soner, küçük yaşlarda başladığı marangozluk mesleğini tam 73 yıldır sürdürüyor. İlerlemiş yaşına rağmen hala büyük bir tutkuyla çalışan Soner, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Öğretmen olması için ailesi tarafından baskı yapıldığını kaydeden Mehmet Soner marangozluk mesleğini bilerek ve isteyerek seçtiğini belirtti. Çalışmadan duramadığını aktaran Soner, ağırlıklı olarak ambalaj sandığı, keklik kafesi, arı kovanı ve çıta üretimi yaptıklarını ifade etti.

Çocuk ve torunlarına da mesleği öğrettiğini kaydeden Mehmet Soner 2 bin TL yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamadıklarını da belirterek meslekte çırak yetişmediğini söyledi. - MALATYA