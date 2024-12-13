8. Ulaştırma ve Lojistik Kongresi Zonguldak'ta Başladı - Son Dakika
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8. Ulaştırma ve Lojistik Kongresi Zonguldak'ta Başladı

8. Ulaştırma ve Lojistik Kongresi Zonguldak\'ta Başladı

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik üzerine tartışmalar yürüten kongre, Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor.

13.12.2024 16:44
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Dijitalleşme ve sürdürülebilir uygulamalar alanındaki gelişmelerin ele alınacağı 8. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Denizcilik Fakültesi ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ortaklığı ile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, açılış konuşmaları ile başladı. BEUN Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu, ulaştırma ve lojistiğin yalnızca bir mal ve hizmet taşımacılığı süreci değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik büyümesinin, ticaretin ve yaşam kalitesinin en temel unsurları arasında olduğuna dikkat çekti. Hızla değişen küresel dinamikler, dijitalleşme ve yeşil lojistik gibi gelişmelerin ulaştırma ve lojistik sektörünün değişim ve dönüşümünü beraberinde getirdiğine vurgu yapan Çelikoğlu, sektörün gelişmelere hızla adapte olmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Dijitalleşme ve sürdürülebilir uygulamalar alanındaki gelişmelerin ele alınacağı 8. Ulaştırma ve Lojistik Kongresi'nin paydaşları buluşturan ve bilgi paylaşımına fırsat sunan bilimsel bir etkinlik olacağını belirten Çelikoğlu, "İki gün sürecek kongrede sektör panelinin yanında 3'ü yüz yüze, 3'ü hibrit ve 49'u çevrimiçi olmak üzere 55 bildiri sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Adak da, "Bu kongre sadece sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını tartışmak için bir fırsat değil aynı zamanda geleceğe dair vizyonumuzu netleştirmek, yenilikçi fikirleri paylaşmak ve ortak bir sinerji için çok önemli bir platform. Son yıllarda ulaştırma ve lojistik sektörü, dijitalleşme, sürdürülebilirlik gibi iki büyük büyük dönüşüm dalgası ile karşı karşıyadır. Dijitalleşme, sektöre hız ve derinlik kazandırırken aynı zamanda süreçleri yeniden tanımlamamıza neden olmaktadır. Yapay zeka teknolojileri ve otonom araçlar teknolojik operasyonların daha öngörülebilir ve esnek hale gelmesin neden olmaktadır. Bu yenilikler, tedarik zincirindeki riskleri minimize ederken müşteri memnuniyetini de artırmaktadır. Öte yandan sürdürülebilirlik, sektörün öncelikli bir sorumluluğu haline gelmektedir. Karbon emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve daha çevreci ulaşım modlarına geçiş artık yalnızca bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hayata geçen Filyos Limanı'nın önemine vurgu yapan Adak, "Ülkemiz, coğrafi konumu itibarıyla büyük bir lojistik potansiyele sahiptir. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan bu stratejik konum Türkiye'yi global lojistik ağlarının merkezinde bir aktör haline getirmektedir. Filyos'ta bu büyük projenin Zonguldak vilayetine ve memleketimizi güçlü bir geleceğe taşımaya aracı olacağına inanıyorum. Özellikle coğrafi ve tarihi öneminin yanında kapladığı alan, hedefleri ve liman derinliği konusunda ülkemizin çok önemli ihtiyaçlarını gidereceği beklenilmektedir. Karadeniz ticaret hacmini artırmayı, ihracat maliyetlerini düşürmeyi, bölgeye istihdam imkanlarını sağlamayı bu proje kendine hedef bilmektedir. Bu limanı aynı zamanda Türkiye'nin Karadeniz'deki enerji kaynaklarına erişimini de destekleyecek önemli bir üst olarak görmekteyiz" şeklinde konuştu.

BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu da, "En önemli gelişmeleri, yenilikleri ve zorlukların konuşulacağı, alanındaki uzmanlar, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve karar vericilerin bir araya geldiği programda herkesi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Ulaştırma ve lojistik sektörü küresel ekonominin bel kemiğini oluşturan, toplumların kalkınmasını sağlayan ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kritik alanlardan biridir" dedi.

Kongre, "Ulaşım koridorları ve lojistik", "Deniz ulaştırması ve Karadeniz güvenliği" ile "Sürdürülebilir uygulamalar ve gemi kiralama süreçlerine etki" konu başlıkları ile devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 8. Ulaştırma ve Lojistik Kongresi Zonguldak'ta Başladı - Son Dakika

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