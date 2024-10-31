8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı - Son Dakika
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8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı

8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep\'te Başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) öncülüğünde düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi, Gaziantep'te başladı. Kongreye 41 ülkeden 148 öğrenci katılacak ve bilimsel tartışmalar 4 gün sürecek.

31.10.2024 15:54  Güncelleme: 15:56
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda GİBTÜ işbirliğinde 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi başladı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, açılış konuşmasında "Bilim bir güç. Küresel anlamda güçlenmemiz için bilimde ilerlememiz gerekiyor. Bilime gerekli desteği vermek, bu konuda öğrencileri heyecanlandırmak ve öğrencilerimizin kariyer planlamalarını yapabilmeleri anlamında çok önemli bir organizasyonun içerisinde bulunuyoruz" dedi.

Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere Küresel Dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini akademik esasta çıktıya dönüştürme fırsatı tanımak amacı ile her yıl belirli bir konu grubunun etrafında gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi" Gaziantep'te başladı. Öğrencilerin küresel dünyanın gündem ve ihtiyaçlarına ilişkin yaklaşım, görüş ve önerilerini paylaşacağı kongre 4 gün sürecek.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, YTB Başkanı Abdullah Eren, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Eğer bilimde ileriyseniz küresel oyuncusunuz"

Etkinliğin açılış konuşmasında protokol üyelerine ve öğrencilere seslenen Rektör Demir, "Bilim çok önemli. Eğer bilimde ileriyseniz küresel oyuncusunuz ve bu şekilde değilseniz de küresel anlamda bir etkiniz olmaz. Küresel anlamda etkinizin artması için mutlaka bilimsel anlamda daha fazla ilerlememiz gerekiyor. Bilim bir güç ve bu gücü kim elinde tutarsa söz sahibi de o olmuş oluyor. Yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Yeni bir bilim anlayışına ihtiyaç var ve yeni bir bilim ahlakına ihtiyacımız var. Ahlaka dayanmayan bilimin sonuçlarının ortada olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Tarihte ilk defa insan kendi yok oluşunu hazırlayabilecek düzeye ulaştı. Dünyamız insanlığı onlarca defa yok edebilecek düzeyde silahlanmışken açlıkla, yoksullukla ve savaşlarla mücadelede maalesef yetersiz kaldık. Dolayısıyla ahlaka dayanmayan bir bilimin sonuçlarının çok yıkıcı olabileceğini hepimiz müşahede ediyoruz. Onun için mutlaka bilimin adalete, özgürlüğe ve merhamete dayanması zorunlu. Aksi takdirde kontrolsüz bir güç olarak neler yapabileceğini tahmin etmek aslında çok zor değil. Dünyada İslam ile bilim ve teknolojinin bir araya geldiği hiçbir üniversite yok. Bu anlamda tek üniversiteyiz. ve bütünüyle misyonumuz bilimsel anlamda ilerliyorken bu bilimi ahlaki temellerle yürütmeye çalışmak" ifadelerini kullandı.

41 ülkeden 148 öğrenci tebliğlerini sunacak

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kongre hakkında bilgi veren Abdullah Eren, "Bu kongrede 41 ülkeden 70i doktora, 58i yüksek lisans, 20'si lisans olmak üzere 148 öğrenci tebliğlerini sunacak" dedi. Abdullah Eren, Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğinde 7. sırada olduğunu belirtti ve Türkiye'de 340 bine yakın uluslararası öğrenci bulunduğunu söyledi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Gaziantep Valisi Kemal Çeber Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik'e günün anısına tablo hediye etti.

Toplam 496 bildirinin başvurduğu kongrede 148 bildiri sunulmaya uygun bulundu. Bildiriler, "Sosyal ve Beşeri Bilimler," "Fen ve Mühendislik Bilimleri," "Sağlık Bilimleri" ve "Özel Konular" başlıkları altında sunulacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi Gaziantep'te Başladı - Son Dakika

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