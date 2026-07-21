Akdenizli anne ve kızları Kapızlı Gençlik Kampında buluştu - Son Dakika
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Akdenizli anne ve kızları Kapızlı Gençlik Kampında buluştu

Akdenizli anne ve kızları Kapızlı Gençlik Kampında buluştu
21.07.2026 11:54  Güncelleme: 11:55
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen proje kapsamında 85 anne ve kızı, Silifke'deki Kapızlı Gençlik Kampı'nda ağırlanacak. Okçuluk, doğa yürüyüşü ve el sanatları gibi etkinliklerle aile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Akdeniz Kaymakamlığı, Akdeniz Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 85 anne ve kızı, Silifke ilçesindeki Kapızlı Gençlik Kampında ağırlanacak.

Akdeniz'de kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sanat Evleri ile Akdeniz Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) eğitim gören 85 kursiyer ve kız çocukları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Silifke Kapızlı Gençlik Kampına uğurlandı.

Anne ve kızları için dolu dolu kamp programı

Katılımcılar, kamp süresince okçuluk, doğa yürüyüşleri, el sanatları atölyeleri, sportif etkinlikler ve çeşitli yarışmalarla hem eğlenceli vakit geçirecek hem de sosyal bağlarını güçlendirecek. Doğayla iç içe gerçekleştirilecek programla annelerin ve kız çocuklarının birlikte kaliteli zaman geçirmesi, yeni dostluklar edinmesi ve dayanışma duygusunun artırılması hedefleniyor.

"Toplumun temel taşı aile ve kadındır"

Kamp öncesinde kursiyerler ve kızlarıyla bir araya gelen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, toplumun temel taşının aile ve kadın olduğunu belirterek, bu tür sosyal projeleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Beşikci, "Toplumumuzun her kesimi bizim için ayrı bir değere sahip. Sizlerin mutlu olması, ailenin ve nihayetinde tüm toplumun huzurlu olması demektir. Yüzlerinizdeki tebessüm bizlerin çalışma azmini artıran en büyük güç kaynağıdır. Sizlerin dualarını almak ve hayatlarınıza dokunmak adına bu görevlerdeyiz. Bizlere bu imkanları sağlayan Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza şükranlarımı sunuyor, hepinize keyifli bir tatil diliyorum" dedi.

Kampta anneler ve kızlarının hem dinlenerek moral bulacağı hem de birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklerle aile bağlarını güçlendireceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdenizli anne ve kızları Kapızlı Gençlik Kampında buluştu - Son Dakika

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