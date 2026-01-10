Eflatun Nuri Karikatür Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İZMİR) – İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Konak Belediyesi iş birliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın ödül töreni, "Savaşta ve Barışta Çocuk – Duy Sesimi" temasıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Konak Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yarışmanın sürekliliğinin önemine dikkat çekti. Mutlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Sürekliliği çok önemsiyoruz. Bizden önce başlayan ve dokuz yıldır kesintisiz devam eden bu yarışma biliyoruz ve diliyoruz ki bundan sonra da hiç ara vermeden sürecek. Gelenekselleşmesi bu tip yarışmaların çok zordur. Ama gerçekten geleneksel değişmiş, çok kıymetli eserlerin katıldığı bu yarışmanın farklı bir önemi var. Hem bir yandan evet 10 Ocak'ta çalışan gazetecilerin gününü kutluyoruz. Söylendiği gibi çalışabilen gazetecilerin gününü kutluyoruz. Aslında tam bir bayram değil artık. Çok zor koşullarda gazetecilik mesleği yapılıyor. Ülkedeki pek çok meslek gibi içinde bulunduğumuz karanlıkta hiçbir iş kolay değil kuşkusuz. Ama bir yandan da karikatür gibi çok kıymetli bir sanat alanını ödüllendiriyoruz bu vesileyle. Tek bir çizgiyle çok şey anlatma sanatı karikatür. Sizi bambaşka bir yere götürebiliyor. Düşündürebiliyor, güldürebiliyor. Bu sanatın Türkiye'deki en büyük isimlerinden Eflatun Nuri'nin adına bu ödülün düzenlenmesi kuşkusuz çok anlamlı."

"Özgür basın mücadelesinin simgesi"

Mutlu, Eflatun Nuri'nin mizahı toplumsal bir duruşa dönüştüren önemli bir isim olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eflatun Nuri yaşamı boyunca bu gücü ustalıkla kullanan mizahı bir toplumsal duruşa çevirebilen önemli bir isim. Bu yıl yarışmaya çok güzel eserler geldi Türkiye'nin dört bir yanından. Emeğiyle, yaratıcılığıyla bu yarışmaya katılan tüm karikatüristleri kutluyorum ve teşekkür ediyorum bizleri destekledikleri için. Gazeteciler Cemiyeti ile görüştüğümüzde bu yılın portre konusunu Fatih Altaylı olarak belirlemek istedi cemiyet. Basın özgürlüğünün son dönemde gerçekten ne durumda olduğuna ilişkin simge isimlerden Fatih Altaylı evet bugün neyseki cezaevinde değil çıktı, aramızda olamadı ama onun verdiği özgür basın mücadelesinin simgesi olması açısından portre yarışması Fatih Altaylı adına düzenlendi."

Savaş, çocuklar ve özgür basın vurgusu

Yarışmanın temasına da değinen Mutlu, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yine savaşta ve barışta çocuk dedik. Ben kendimi bildiğim bileli savaş karşıtıyım. Savaş karşıtı bütün eylemlere de her zaman katıldım. Ama savaştan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunu da hiçbir zaman unutmadım. Unutmuyoruz. Dışarıdaki karikatürler yine çok çarpıcı. Her şeyden habersiz bu kirli savaş ortamının hiçbir şekilde yaradanı ya da bir tarafı olmayan çocuklarımızın ne kadar çok etkilendiğini, ne kadar zedelendiğini gösteren karikatürlerle bu konunun bir kere daha gündeme gelmesi önemliydi. Çocuklar hep ağır bedelleri ödüyorlar savaşlarda. Karikatüristlerimizin çizgileri bombaların gölgesinde büyümek zorunda kalan çocukları bize anlatıyor. Çocukların yaşadığı acılar barış talebimizin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurguluyor. Bugün bu salonda bir araya gelen bizler Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir aradayız belki ama bir kere daha hem çocuklarımızın sesi olmaya, hem gazetecilerin özgür duruşlarını savunmaya hem de sanatın gücünü yaşatmaya kararlıyız."

Gappi: "Özgür duruşun, düşüncenin ve çizginin savunucusuyuz"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de konuşmasında gazetecilik ve karikatür sanatının ortak mücadele alanına vurgu yaptı. Gappi, şunları söyledi:

"Bu akşam görece dünyanın iki en zor ve iki kıvanç duyduğumuz mesleği temsilcileri olarak sizlere ağırlamak gerçekten çok önemli. Biri hayatı pahasına ne olursa olsun hakikatin peşinden koşan gazeteciler. Diğeri de kelimelerin susturulduğu yerde çizgileriyle var olan karikatür sanatçılarımız. Bizler için bu gecenin anlamı özetle şudur. İstenmeyeni yazmak suç, özgür habercilik tehlike, düşünmek hakaret. O zaman bizler sonuna kadar hakikatlerin, özgür duruşun, düşüncenin ve çizginin savunucusu olmak için buradayız."

Gappi, yarışmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Karikatür sanatının temel dileklerinden biridir Eflatun Nuri ustamız ve tüm Türk karikatüristler, Eflatun Nuri ile kıvanç duyar. Onun adını verdiğimiz, Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın dokuzuncusunu yapıyor olmak, bizler için gerçekten büyük bir onur. Bu yıl yine eser yağdı ve ödüllerimiz çok kıymetli. 120 karikatürist, 233 eserle başvurdu."

"Artık bir bayram değil, mücadele günü"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gappi, şunları kaydetti:

"10 Ocak artık bir bayram değil, mücadele günü. Gazeteciler hakikatlerin pusulasıdır. Gazetecilik toplumun aynasıdır. Bizden kimseye övmeyi beklemeyiniz. Bizden herkesin sakladığı gerçekleri bulmamızı belgeleriyle bulmamızı bekleyiniz. Ama maalesef bunun bedeli de çok ağır. Hala cezaevinde 11 meslektaşımız var. Tutuklu bulunan, sevgili Merdan Yanardağ, sevgili Enver Aysever, sadece ve sadece düşünceleri için tutuklular, tüm tutuklu meslektaşlarımıza selam olsun."

"Savaşın ve barışın en ağır yükünü çocuklar çekiyor"

Bu yılki temaya da değinen Gappi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Mustafa Bora Portre Ödülü'nün konusunu Fatih Altaylı olarak seçmiştik. Fatih o zamanlar cezaevindeydi, Silivri'de. Ne mutlu ki çıktı. Aslında bu gece sizlerle bir arada olacaktı. Ancak bir zatürre tabi Silivri'nin koşullarına dayanmak kolay değil. Bir zatürre rahatsızlığı geçiriyor ve tüm İzmir'e, Cumhuriyet'in kentine selam söyledi. Bu yıl konuyu da çok özel seçtik. Dedik ki savaşta ve barışta çocuk duy sesimi. Savaşın ve barışın en ağır yükünü çünkü çocuklar çekiyor. Onlar çekiyorlar. Yoksullukta, korkuyla baş başalar. Başta Gazze'de olmak üzere nefesi kesilen, haykırışı kesilen, gülümsemesi bitirilen her çocuğa bir isyandır bu gece."

Gappi, araştırmacı gazeteci Murat Ağırel'e yönelik tehditlere de dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk demişken şunu da altını çizelim. Araştırmacı gazeteci, sevgili meslektaşımız Murat Ağırel'in geçenlerde bir açıklaması oldu. O tehdit almaya çok alıştı. Yaptığı birçok haberde belgelerle çürütemeyenler tehditlerle yok etmeye çalışıyorlar. Ama bu kez çocuklarını tehdit ettiler. Açık açık küçücük çocuklarına uzandı o kötü diller, o pis diller ve maalesef savcılık hala bir soruşturma başlatmadı."

Ödüller sahiplerini buldu

Törende, yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi. Birincilik ödülü Mehmet Kahraman'a, ikincilik ödülü Muhammet Şengöz'e, üçüncülük ödülü Mustafa Kurmalı'ya verildi. Gazeteci Fatih Altaylı'yı konu alan Mustafa Bora Portre Özel Ödülü'nü Musa Keklik, Halit Kurtulmuş ve Serhat Kurt alırken, Konak Belediyesi Özel Ödülü Yüksel Can'a, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü Hikmet Çil'e, Jüri Özel Ödülü Önder Önerbay'a, Karikatür Sanatına Katkı Ödülü ise Eray Özbek'e takdim edildi.