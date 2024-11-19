90 yaşındaki adam, 70 yıldır plak ve CD satarak mesai yapıyor - Son Dakika
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Yerel

90 yaşındaki adam, 70 yıldır plak ve CD satarak mesai yapıyor

90 yaşındaki adam, 70 yıldır plak ve CD satarak mesai yapıyor

Hatay'da çalışma azmiyle takdir toplayan 90 yaşındaki Şerafettin Kaska, 70 yıldır plak ve CD satarak ekmek parasını kazanıyor.

19.11.2024 09:32
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Hatay'da çalışma azmiyle takdir toplayan 90 yaşındaki Şerafettin Kaska, 70 yıldır plak ve CD satarak ekmek parasını kazanıyor.

İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde esnaflık yapmaya başlayan 90 yaşındaki Şerafettin Kaska, uzun yıllar aynı iş yerinde plak ve CD satarak ekmek parasını kazandı. İş yerinin yıkılmasıyla aynı noktada seyyar olarak CD satmaya devam eden Kaska, 70 yıldır bitmeyen çalışma azmiyle takdir topluyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Kaska, bölgenin ilk plakçılarından birisi olmasıyla da biliniyor.

90 yaşındaki Şerafettin Kaska, plak ve CD satarak ekmek parasını kazandığını belirterek, "Ben 70 yıldır plak işi yapıyorum, iş yerimin yıkılmasıyla ben de burada kaldım ve sabah saat 08.00 akşam 19.00'a kadar burada CD satıyorum. İş yerimin bulunduğu bu caddeyi biz kurduk diyebilirim. Ortalama olarak 50 yıldır buradayım. İş yerimin yıkılmasıyla yeni sahibi burada oturabilirsin dedi ve ben de burada Şeref Plak ismini halen yaşatıyorum. İskenderun'a zamanında tek plak evi olarak Zeki Müren, Bülent Ersoy ve Hamiyet gibi birçok plağı ben satardım. İskenderun'a Zeki Müren'in kaseti gelecek diye halk bekliyordu bir kamyon buraya kaset geldi, burası bir bayram yeri oldu. O zaman emniyet amiri geçiyordu, Şeref Plak'ın önünden karakola gidiyordu. Şeref Plak'ın önünün çok kalabalık olduğunu söyleyince polisler vatandaşın kaset beklediğini söyledim. İstanbul'dan buraya gelirdi, otobüslerle plak alır akşam geri giderlerdi. Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan hep bana gelirlerdi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Ekmek, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel 90 yaşındaki adam, 70 yıldır plak ve CD satarak mesai yapıyor - Son Dakika

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