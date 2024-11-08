93 Harbi Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu - Son Dakika
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93 Harbi Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

93 Harbi Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

Erzurum Lala Mustafa Paşa Cami'nde 93 harbinde şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okundu.

08.11.2024 15:47
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Erzurum Lala Mustafa Paşa Cami'nde 93 harbinde şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okundu.

1877-1878 Osmanlı Rus savaşında (93 Harbi) sırasında Aziziye Tabyalarında verilen amansız mücadele sonucunda din, vatan ve mukaddesat uğruna şehid olan vatan evlatlarını anmak, ve yeni nesillere milli bilinç aşılamak üzere, Lalapaşa Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi sohbet yapan İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, vatan uğruna şehit düşen neferler için dua etti - ERZURUM

Kaynak: İHA

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