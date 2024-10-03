93 Yaşındaki Adamın Kamyonet Vasiyeti

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 1954 model kamyonetinin öldükten sonra mezarının yanına konulmasını vasiyet etti.

Sürmene ilçesinin Aksu mahallesinde yaşayan Dursun Hakkı Sofuoğlu, küçük yaşlarda muavinlik ile başladığı yük taşımacılığını kamyon şoförlüğü olarak yıllar boyunca sürdürdü. İran, Irak, Suriye, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere yük taşıyan Sofuoğlu, 15 yıl önce emekliye ayrıldı. Bir süre Zonguldak'ta yaşadıktan sonra memleketindeki evine geri dönen Sofuoğlu, 6 yıl önce ise eşini kaybetti. Evinin hemen yanındaki mezarlıkta eşini toprağa veren Sofuoğlu'nun o saatten sonra tek arkadaşı emektarı olan 1954 model Willys marka kamyoneti oldu.

50 yıldır kamyonetinden kopamıyor

50 yıl önce aldığı kamyoneti ile Salı ve Cuma günleri şehir merkezine inen Sofuoğlu, bunun dışında evinden ayrılmıyor. Klasik kamyonetini tekliflere rağmen satmayı düşünmeyen Sofuoğlu'nun vasiyeti ise duyanları şaşırtıyor. Vasiyetinde öldükten sonra eşinin yanına gömülmek isteyen Sofuoğlu, kamyonetinin ise hemen yanına konulmasını vasiyet etti.

Hayatının yollarda geçtiğini belirten Dursun Hakkı Sofuoğlu, "Çeşit çeşit kamyonum vardı. İran, Irak, Suriye su yolumdu. Avrupa tarafında Almanya'ya gittim. İngiltere'ye de gemiyle gittim. Yaklaşık 15 yıl önce kamyonculuğu bitirdim. 50 yıl önce bu arabayı aldım. Salı ve Cuma günleri ilçe merkezine iniyorum. Bazen de yaylaya gidiyorum" dedi.

Yeni Zigana Tüneli'ni merak etti, emektar kamyoneti ile geçti

Geçen sene yeni Zigana Tüneli yapıldıktan sonra emektar kamyoneti ile tünelden de geçtiğini belirten Sofuoğlu "Yeni Zigana Tüneli'ni görmek için kamyonete binerek o tünelden geçtim. Kamyonetimin bugüne kadar bakımlarını hiç aksatmadım. Muayenesini de yaptırıyorum. Muayeneden sonra teşekkür bile ettiler. Birisi yeni araba ile geldi muayeneden geçemedi. Bu 1954 model araba sorunsuz geçti. Herhangi bir arızası çıktığı zaman kendim yapıyorum. Motorunu aldığım yıllarda kendim evin önünde değiştirmiştim. Esasında benzinli bir motoru vardı ben onu dizele çevirdim. Kamyonetimi kullanmaya halen daha devam ediyorum, kopamıyorum. Artık yük taşımıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben mezara o da mezarın üstüne"

93 yaşına ve yaşıtlarına rağmen zinde ve sağlıklı görüntüsünü "Allah'ın takdiri" diyerek özetleyen Dursun Hakkı Sofuoğlu, vasiyetini de hazırladığını söyledi. Sofuoğlu, vasiyetinde kamyonun hemen mezarın yanında olmasını istediğini belirterek "Bu kamyoneti çok kişi istedi, satmadım, satmam. Ben mezara o da onun üstü. Vasiyetim öyledir. Orada kalacak. Gençlik yıllarımda farklı araçlarım oldu. Bu arazili olduğu için hoşuma gitti. Birde köyümüzün yolları kötüydü. Adamın çıkamayacağı patika yol için bu aracı tercih etmiştim. Evime çıkmak için bunu aldım. Orijinal boyası halen daha üzerinde" şeklinde konuştu. - TRABZON