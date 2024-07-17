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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 6 Şubat depreminde ayaklarından hasar alan 95 yıllık Alman Köprüsü'nün onarımı tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gölbaşı ilçesi Göksu Nehri üzerindeki vadiye yapılan Alman Köprüsü'nün orta açıklıktaki 6 ayağında hasar meydana geldi. 1929 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman Köprüsü ismini alan köprü, 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde olup 12 ayak ve 7 kemerden oluşuyor.

Köprü yeniden trafiğe açıldı

Malatya'dan İskenderun Limanı'na demir madeni taşımak için kullanılan trenlerin demir yolu ağının üzerinden geçtiği Alman Köprüsü 6 Şubat tarihindeki depremlerde hasar aldığı için sonrasında kullanılmadı. Devlet Demir Yolları tarafından ihale edilen ve ayaklarındaki çatlaklar onarılan köprü yeniden trafiğe açıldı. Ancak demiryolu ağının yeniden döşenmesi ve sinyalizasyonun yapılmasından sonra tren geçişi sağlanacak.

Köprüde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "Malatya Hekimhan'dan demir madenini İskenderun Limanına taşıyan bir hat burası. Köprümüz depremden önce tabi çok faal olarak kullanılan yük taşımacılığında da çok önemli bir yere sahipti. Köprümüzün bu ayak kısımlarında maalesef çatlaklar oluştu. Devlet Demir Yollarımız tarafından bunlar hızlı bir şekilde onarıldı. Şu an güçlendirildi, ayaklarında herhangi bir sorun yok. Üst tarafında da şu an sinyalizasyon ve devlet demiryollarının hat döşeme işlemi devam ediyor. Bunlar da en kısa zamanda faaliyete geçip eski günlerine dönecek" diye konuştu. - ADIYAMAN