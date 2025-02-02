A Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu; "Birileri Cumhurbaşkanı'na Şunu Söylemeli, Nikah Cüzdanı Verilince Evlat Yapılmıyor, İmkan Verilince Yapılıyor" - Son Dakika
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A Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu; "Birileri Cumhurbaşkanı'na Şunu Söylemeli, Nikah Cüzdanı Verilince Evlat Yapılmıyor, İmkan Verilince Yapılıyor"

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Anahtar Parti (A Parti) Lideri Yavuz Ağıralioğlu, "Nikah cüzdanını verirken Tayyip Bey 'çocuk' sözü alıyor biliyorsunuz, 3 çocuk. Şimdi biraz vites büyüttü 4-5 falan demeye başladı. Ama böyle cüzdan vererek evlat yapılmıyor, imkan vererek yapılıyor. 30-40 sene sonra Türk milleti için varlık sorunu olur. Birinci derece beka sorunu nüfus... Birilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na, 'merasimlerde cüzdanla evlat olmuyor'u anlatması lazım. 8-9 milyon madde bağımlısı insanımız var. Çoğu çocuk, genç. İstanbul'da evlerinin kapılarını kilitleyerek yatan, evlatları kendilerini öldürecek diye korkan, evlatları ölsün diye Allah'a dua eden, ölsünler de mezarlarını bilelim diye feryat eden ebeveynler var" dedi.

02.02.2025 21:44
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Anahtar Parti (A Parti) Lideri Yavuz Ağıralioğlu, "Nikah cüzdanını verirken Tayyip Bey 'çocuk' sözü alıyor biliyorsunuz, 3 çocuk. Şimdi biraz vites büyüttü 4-5 falan demeye başladı. Ama böyle cüzdan vererek evlat yapılmıyor, imkan vererek yapılıyor. 30-40 sene sonra Türk milleti için varlık sorunu olur. Birinci derece beka sorunu nüfus... Birilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'na, 'merasimlerde cüzdanla evlat olmuyor'u anlatması lazım. 8-9 milyon madde bağımlısı insanımız var. Çoğu çocuk, genç. İstanbul'da evlerinin kapılarını kilitleyerek yatan, evlatları kendilerini öldürecek diye korkan, evlatları ölsün diye Allah'a dua eden, ölsünler de mezarlarını bilelim diye feryat eden ebeveynler var" dedi.

A Parti Samsun İl binasının açılışı ve bir dizi etkinliğe katılmak için Samsun'u ziyaret eden Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin sorunlarını anlatan Ağıralioğlu, "Türkiye'de enflasyon var. Enflasyonu çok uzunca senelerdir çözmeye çalışmak ve çözememek Türk siyaseti için bir utançtır. Bir işsizlik sorunu var, işsizlik sorunun bu kadar kronik hale gelmesi sorundan daha büyük sorundur.  Nitelikli gıda sorunumuz var, bunu çözememek, su sorunumuz var, bunu çözememek, adalet sorunumuz var, bunu çözememek, eğitim sistemi sorunumuz var, bunu çözememek... Yani sorunlarımızı bilmek, sonra sorunlarımızı çözme imkanımız varken çözememek... Anahtar Partinin bir mesuliyeti şu, ülkemizin büyüklüğüne, kapasitesine, kurumsal varlığına kurumsal varlığının sorun çözme maharetine çok itibar ederiz" diye konuştu.

"Gayri Safi Milli Hasılamız yok, Gayri Safi Hasılamız var"

Ülke kaynaklarının büyük bölümünün elden çıktığını söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, şöyle devam etti.

"Kaynakları bu kadar doğru değerlendirilemediği halde yıkılamamış memleket, biz doğru yönetilince çok büyük güçle ayağa kalkacaktır.  Kaynakları doğru değerlendirilememiş. Haraç mezat pek çok imkanı satılmış. Şu anda sermayesi artık milli olmaktan çıkmış. Mesela Gayri Safi Milli Hasıla diyoruz ya bizim hasılamız hasıla ama milli değil. Gayri Safi Milli Hasıla değil, Gayri Safi Hasıla. Hasıla Gayri Safi olup milli olmadığı için üretilen zenginlik bizde kalmıyor. Çünkü kaynaklarımızın çok büyük bir bölümü elden çıktı. Elden çıkmış kaynaklar üretilen zenginliği, vatandaşın zenginliği olma imkanından mahrum bıraktığı için bizim hasılamız milli değil. Haraç mezat satılmış bütün imkanlarımız. Bütün o 100 yıllık yaptıklarımızı CHP biraz tiyatral hale getirmişti, hatırlıyorsunuz onu. 18 metrelik bir rulo şeklinde Meclis'te onu açtılar. O sattıklarımız 60 milyar dolardı. Biz 600 milyar dolar faiz ödedik. Ne kadar büyük bir imkan elimizden çıktı şöyle anlayın. Şu anda sattıklarımızı 3-5 trilyon dolara alamayız. 60 milyar dolara sattıklarımızı 3-5 trilyon dolara yapamayız. ve onlar bizim kaynaklarımız değil artık. Bunlara itiraz etmek için, bunları dile getirmek için, 'yeniden başlıyoruz' demek için, memleketi sarıp sarmalıyoruz."

"Doğum oranları düştü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı nikah törenlerinde çiftlerden çocuk yapmalarını istediğini hatırlatan Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Doğum oranlarımız çok düştü, bu çok mühim bir sinyaldir. Sayın Cumhurbaşkanı böyle dikkat çekiyor. Nikah cüzdanını verirken Tayyip Bey, devletin başı vasfıyla çocuk sözü alıyor, biliyorsunuz, 3 çocuk. Şimdi biraz vites büyüttü 4-5 falan demeye başladı. Ama böyle cüzdan vererek evlat yapılmıyor, imkan vererek yapılıyor. 30-40 sene sonra Türk milleti için varlık sorunu olur. Birinci derece beka sorunu, nüfus... Birilerinin Cumhurbaşkanına, merasimlerde cüzdanla evlat olmuyor'u anlatması lazım. 8-9 milyon madde bağımlısı insanımız var. Çoğu çocuk, genç. İstanbul'da evlerinin kapılarını kilitleyerek yatan, evlatları kendilerini öldürecek diye korkan, evlatları ölsün diye Allah'a dua eden, ölsünler de mezarlarını bilelim diye feryat eden ebeveynler var."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel A Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu; 'Birileri Cumhurbaşkanı'na Şunu Söylemeli, Nikah Cüzdanı Verilince Evlat Yapılmıyor, İmkan Verilince Yapılıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu; "Birileri Cumhurbaşkanı'na Şunu Söylemeli, Nikah Cüzdanı Verilince Evlat Yapılmıyor, İmkan Verilince Yapılıyor" - Son Dakika
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