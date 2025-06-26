AB Büyükelçisi Eskişehir'e Geliyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, düzenlenecek bir tören için Eskişehir'e gelecek

Ossowski, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 18.00'deki Vecihi XIV (14) Onur Töreni'ne konuk olmak üzere Eskişehir'e gidecek. Türkiye havacılık tarihine damgasını vuran Vecihi XIV (14) tipi uçağın uçabilir durumdaki replikası, bu törenle M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılacak. Büyükelçi'nin Eskişehir programının basın takibine açık olacağı açıklandı. - ESKİŞEHİR