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AB uyum projesi BestCHEESE'in ilk uluslararası etkinliği Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika

AB uyum projesi BestCHEESE'in ilk uluslararası etkinliği Eskişehir'de yapıldı

30.09.2021 12:17
AB uyum projesi BestCHEESE'in ilk uluslararası etkinliği Eskişehir'de yapıldı, System.String[]

Erasmus+ Programı mesleki eğitim için stratejik ortaklıklar faaliyeti kapsamında yürütülen BestCHEESE projesinin ilk uluslararası etkinlik programı, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Erasmus+ Programı mesleki eğitim için stratejik ortaklıklar faaliyeti kapsamında yürütülen BestCHEESE projesinin ilk uluslararası etkinlik programı, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına hibe desteği alan "Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının Avrupa Birliği (AB) Işığında İncelenmesi" kısa adıyla BestCHEESE Projesi, AB'ye üye ve aday ülkelerde geleneksel peynirlerde üretim teknolojileri gıda güvenliği ve hijyeni konularında BİT tabanlı eğitim metodolojileri geliştirilerek bölgesel farklılıkların giderilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. AB ortakları İtalya, Slovakya ve Slovenya ülkeleri, yerel ortakları ise Ankara Üniversitesi ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olan projenin ilk uluslararası etkinlik programı 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Programın ilk gününde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, yaptığı konuşmasıyla açılışı gerçekleştirdi. Proje faaliyetleri, etkileri ve sonuçları hakkında Proje Koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay'ın sunumunun ardından proje katılımcıları, gündemde yer alan kendi ülkelerindeki yöresel peynirlerin üretim teknolojileri ve ilgili mevzuatlar hakkında sunumlarını yaptılar.

Hafta boyunca devam eden etkinlik programı kapsamında; Eskişehir, Ankara, Slovenya, Slovakya ve Batman ekipleri, yöresel peynirlerinin üretim teknolojileri ve hijyen kriterleri hakkında sunumlarını yaparak bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Eskişehir ekibi'nin sunumunda; Çimi ve Ham Çökelek Antakya Kesme, Bez Kaşar, Hellim, İzmir Fesleğen, İzmir Tulum, Kelle Çökelek, Surke, Süller Tuluk, Sünme ve Sütçüler Tortusu yer aldı. Ankara ekibi Gorcola ve Kadina Golot, Tonyaj Kaşarı, Kargı Tulum ve Karın Kaymağı Peynirleri'ni aktarırken, Slovenya ekibi de Mohant, Bovec, Tolminc ve Bohinc Peynirleri hakkında bilgilendirdi. Slovakya ekibi Bryndza ve Parenica Peynirleri ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak Batman ekibi ise; Bitlis Küp, Otlu Çökelek, Civil (Çeçil) peynirlerini anlattı ve bu şekilde proje ortakları ülkeleri ve bölgelerinde yapılan doğru ve yanlış uygulamalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Saha çalışmalarında ilimizde faaliyet gösteren 4 peynir üretim tesisine teknik gezi yapılarak çalışmalara ait görseller kayıt altına alınmıştır. Erasmus+ Programı Yaygınlaştırma ve Görünürlük İlkelerine uyularak proje faaliyetleri tamamlandıktan sonra 5 farklı dilde, herkesin kullanımına açık 10 adet ders, 10 saat süreli olmak üzere 2 adet eğitim modülü oluşturulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

AB uyum projesi BestCHEESE'in ilk uluslararası etkinliği Eskişehir'de yapıldı
AB uyum projesi BestCHEESE'in ilk uluslararası etkinliği Eskişehir'de yapıldı
AB uyum projesi BestCHEESE'in ilk uluslararası etkinliği Eskişehir'de yapıldı

Avrupa Birliği, Eskişehir, Erasmus, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AB uyum projesi BestCHEESE'in ilk uluslararası etkinliği Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB uyum projesi BestCHEESE'in ilk uluslararası etkinliği Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika
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