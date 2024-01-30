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ABD, 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışında rekor kırdı - Son Dakika
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ABD, 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışında rekor kırdı

ABD, 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışında yüzde 16 artış göstererek, 238 milyar dolarla rekor kırdı. Polonya en fazla silah satın alan ülke oldu.

ABD, 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışında rekor kırdı
30.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:40
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ABD, 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışında yüzde 16 artış göstererek, 238 milyar dolarla rekor kırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılının Ekim ayına kadar olan mali dönemi kapsayan raporu açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası silah satışının artışını ortaya koyan rapora göre, ABD 2023 yılında yabancı ülkelere silah satışında yüzde 16 artış gösterdi. ABD'nin toplam silah satışı 238 milyar dolarla rekor kırarken, bu satışın 81 milyar doları doğrudan hükümete ait satışlardan elde edildi. Hükümete ait satışlardan elde edilen tutar 2022 yılına göre yüzde 56'lık sayış gösterdi. Geri kalan satışlar ise ABD'li savunma şirketleri tarafından yabancı ülkelere doğrudan gerçekleştirildi.

En fazla silah satın alan Polonya

Ukrayna'nın komşusu Polonya, ordusunu genişletme çabasıyla en fazla satın alımı gerçekleştiren ülke konumunda. Polonya, ABD'den 2023 yılı içerisinde 12 milyar dolara Apache helikopterleri, 10 milyar dolara Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve 3.75 milyar dolara M1A1 Abrams tankları satın aldı. Ayrıca, Polonya Entegre Hava ve Füze Savunma Komuta Kontrol Sistemi için de 4 milyar dolar ödedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bir önceki muhafazakar hükümetin Polonya'yı Avrupa'nın en güçlü ülkesi konumuna getirmeyi amaçlayan orduyu modernize programını sürdüreceğini ifade etmişti.

Almanya ise, Chinook helikopterleri için ABD'ye 8.5 milyar dolar ödedi. Bulgaristan Stryker zırhlı araçları için 1.5 milyar dolar, helikopterler için 1 milyar dolarlık harcama yaptı. Çekya ise, F-35 jetlerine ve cephaneliğe 5.6 milyar dolar ödedi.

Ukrayna'ya destek silah satışını arttırıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya verilen desteğin, silah satışlarıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunduğunu savunuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Silah ve savunma ticareti, ABD'nin küresel ve bölgesel güvenlik üzerinde uzun dönemli etkileri olacak dış politika araçlarıdır" denildi. Ayrıca, açıklamada ABD'nin ardından en büyük silah satışı yapan ikinci ülke konumundaki Rusya'dan uzaklaşan ülkelerin satışları arttırdığı kaydedildi.

Diğer ülkeler de silahları ABD'den alıyor

Avrupa dışında kalan ülkeler de ABD'den silah satın alıyor. Güney Kore 5-35 jetleri için 5 milyar dolar, Avustralya, C130J-30 uçaklar için 6.3 milyar dolar ve Japonya E-2D uçakları için 1 milyar dolarlık anlaşmalar yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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