ABD askerlerinin İncirlik Üssü'nden çıkışına 12 yıl sonra izin verildi, esnafın yüzü güldü - Son Dakika
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ABD askerlerinin İncirlik Üssü'nden çıkışına 12 yıl sonra izin verildi, esnafın yüzü güldü

23.01.2023 14:09

ABD askerlerinin İncirlik Üssü'nden çıkışına 12 yıl sonra izin verildi, esnafın yüzü güldü Birçok esnaf karardan sonra kapattıkları iş yerlerini tekrar açmaya başladı İncirlik Esnafları Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şuayip Recebibeyi: "Esnaf mutlu, kapanan iş yerlerinin...

ABD askerlerinin İncirlik Üssü'nden çıkışına 12 yıl sonra izin verildi, esnafın yüzü güldü

Birçok esnaf karardan sonra kapattıkları iş yerlerini tekrar açmaya başladı

İncirlik Esnafları Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şuayip Recebibeyi:

"Esnaf mutlu, kapanan iş yerlerinin yüzde 30'undan fazlası açıldı"

ADANA - Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde kente çıkışı yasak olan ABD askerlerinin yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrardan üst dışına çıkmalarına izin verildi. Karar, İncirlik Mahallesi esnafını sevindirirken, kapatılan birçok iş yeri yeniden açılmaya başladı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi'nde, bulunan İncirlik Hava Üssü'nde 2003 yılında ABD, güvenlik gerekçesiyle askerlerinin üs dışına çıkmasını kısıtlamıştı. 2011 yılında ABD askerlerinin üs dışarısına çıkması tamamen yasaklandı. İncirlik'te bulunan hediyelik eşya, halı, spor aletleri, kuyumcu, restoran ve cezerye gibi iş yerleri bulunan esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

Aradan geçen 12 yılın ardından, ABD askerlerinin tekrardan üs dışarısına çıkmasına izin verildi. 21 Ocak Cumartesi günü, askerler 12 yılın ardından üs dışarısına çıktı. Bölgedeki esnaf bu durumdan memnun kalırken kapatılan birçok iş yeri de tekrardan açılmaya başladı.

İncirlik Esnafları Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şuayip Recebibeyi, İncirlik esnafının eski günlerine dönmesi için büyük uğraşlar verdiklerini belirterek, "Askerler 2011 yılından beri dışarı çıkmıyor. Şu an çıkmaya başladılar. ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz ile görüşmelerimiz oldu. Kendisi bizi makamımızda ziyaret etti. Kendileri de ellerinden ne gelirse yapacaklarını söyledi ve görüşmelerimiz olumlu geçti. Bununla beraber Amerikalılar dışarı çıkmaya başladı" dedi.

Esnafın çok mutlu olduğu söyleyen Recebibeyi, "Ülkeye döviz girecek. Yine eskisi gibi olmasını istiyoruz, herkesin mutlu olacağı şekilde. Kapanan dükkanlarımızın yüzde 30'undan fazlası açıldı. Açılmaya da devam edecek. Esnafımız geri dönüyor, yeni esnaflarımız da var. Onlar girişimde bulunuyorlar yer açmak için" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile telefonda görüştüklerinde taleplerini ilettiklerini belirten Recebibeyi, şöyle devam etti:

"Yol, kaldırım ışıklandırma gibi taleplerimizi olduğunu söyledik. Neticede dünyada Adana'nın nerede olduğunu sorsanız kimse bilmez ama İncirlik Hava Üssü'nü sorsanız hem Adana'yı hem İncirlik'i bilir. Adana'nın en gözde yerlerinden biri. Turizm yeri olduğunu düşünüyoruz, buranın güzelleştirilmesini istiyoruz."

38 yıldır İncirlik Mahallesi'nde halıcılık yapan Nuriye Kaya, "Bu hafta ilk çıkışlarından yoğunluk oldu. Çıkmaları bizi çok mutlu etti, inşallah bundan sonra böyle devam edecek. 1985'den beri İncirlik'te halıcılık yapıyorum. 2002'den sonra İncirlik canlılığını yitirdi, birçok esnaf kapatmak zorunda kaldı. Şimdi bin 200 Amerikalı personel var. Gelecek yıl aileleri de geldiğinde daha da canlılık artacak. Şimdi insanlar yavaş yavaş boş yerleri tutmaya başladı. Bir iki ay kadar hepsi açılır. Etrafta çıkan Amerikalılar'a iyi davranılsın. Esnaf olarak mutluyuz, para kazanıyoruz, iş yapıyoruz" dedi.

Bu arada, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin, İncirlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yol çalışmalarına başladığı gözlendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel ABD askerlerinin İncirlik Üssü'nden çıkışına 12 yıl sonra izin verildi, esnafın yüzü güldü - Son Dakika

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