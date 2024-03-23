ABD'den Moskova saldırısıyla ilgili açıklama: Ukrayna'nın rolüne dair kanıt yok - Son Dakika
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ABD'den Moskova saldırısıyla ilgili açıklama: Ukrayna'nın rolüne dair kanıt yok

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova'daki saldırıda Ukrayna'nın rolüne dair kanıt bulunmadığını söyledi. Kirby, saldırıyla ilgili bilgi toplamaya devam ettiklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin bu iddialarını güvenilir delillerle paylaşması gerektiğini ifade etti. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti.

23.03.2024 04:12  Güncelleme: 04:15
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Moskova saldırısında Ukrayna'nın rolünün olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen saldırının yankıları sürerken, ABD'den saldırıya ilişkin açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Moskova saldırısında Ukrayna'nın rolünün olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. "Korkunç" olarak nitelediği saldırı ile ilgili bilgi toplamayı sürdürdüklerini kaydeden Kirby, "Bu erken saatte, sizi Ukrayna ile herhangi bir bağlantı hakkında bilgiden mahrum bırakacağım" ifadelerini kullandı. Kamuoyuna yansıyan görüntüleri izlemenin çok zor olduğunu vurgulayan Kirby, "Henüz haberi almamış anneler, babalar, erkek ve kız kardeşler, oğullar ve kızlar var. ve bu zor bir gün olacak" dedi. Kirby, iyi dileklerinin silahlı saldırının kurbanlarıyla birlikte olduğunu da sözlerine ekledi.

"Güvenilir delil varsa Rusya ile paylaşın"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların Crocus City Hall'de düzenlenen saldırıya ilişkin bakanlığa telefon ederek başsağlığı dileğinde bulunduğunu ifade etti. "Tüm dünya, bu korkunç suçu kınamak zorundadır" diyen Zaharova, isim vermeden Kirby'nin saldırıda Ukrayna'nın rolü olduğuna dair kanıt bulunmadığı şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. " Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir deliller varsa, bu deliller derhal Rus tarafına teslim edilmelidir" çağrısında bulunan Zaharova, "Eğer böyle bir delil yoksa, Beyaz Saray'ın hiç kimseye hoşgörü göstermeye hakkı yoktur. Rus yönetiminin de belirttiği üzere, olaya karışan herkes yetkili makamlar tarafından tespit edilecektir" ifadelerini kullandı.

En az 40 kişi hayatını kaybetmişti

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 'Crocus City Hall' konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. 100'ü aşkın kişinin yaralandığı açıklanırken, binada patlama yaşandığı bildirilmişti. Terör örgütü DEAŞ, Moskova'daki saldırıyı mensuplarının düzenlediğini iddia etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'den Moskova saldırısıyla ilgili açıklama: Ukrayna'nın rolüne dair kanıt yok - Son Dakika

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