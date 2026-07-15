ABD, İran'a 7 Saatlik Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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ABD, İran'a 7 Saatlik Saldırı Düzenledi

15.07.2026 07:52
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CENTCOM, Hürmüz Boğazı ve İran kıyısındaki hedeflere yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı başlatılan son saldırı dalgasının 7 saatte tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda Hürmüz Boğazı ve İran'ın kıyı bölgelerindeki onlarca askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD ordusundan İran'a karşı başlatılan son saldırı dalgası ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, saldırıların tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda Hürmüz Boğazı ve İran'ın kıyı bölgelerindeki onlarca askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. Son saldırı dalgasının 7 saat sürdüğü aktarılan açıklamada, "ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve donanma gemileri, İran'ın ticari deniz taşımacılığını ve sivil mürettebatı tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla, İran'ın füze ve İHA tesislerini, deniz unsurlarını ve kıyı savunma sistemlerini hassas mühimmatlarla hedef aldı" denildi. Son saldırı dalgasının ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlattığı gün gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "ABD güçleri, teyakkuzda olmayı sürdürerek, gerekli operasyon emirlerini yerine getirmeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD, İran'a 7 Saatlik Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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