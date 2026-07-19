ABD, İran'a Yeni Saldırı Dalgası Başlattı - Son Dakika
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ABD, İran'a Yeni Saldırı Dalgası Başlattı

19.07.2026 05:46
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ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki tehditleri hedef alarak İran'a karşı yeni saldırılara başladı.

ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurarak, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen İran Devrimi Muhafızları Ordusu güçlerini hızlı bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır" açıklamasında bulundu.

İran'a yönelik saldırılarını 8 gecedir ara vermeden sürdüren ABD ordusu, bir kez daha Tahran yönetimine ait hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilerek, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen İran Devrimi Muhafızları Ordusu güçlerini hızlı bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır" denildi.

İran saldırılarında en az 2 ABD askeri hayatını kaybetmişti

ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirmişti. CENTCOM, İran'ın bu saldırılara misilleme olarak Ürdün'deki ABD unsurlarını vurması sonucu 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerden ise haber alınamadığını açıklamıştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD, İran'a Yeni Saldırı Dalgası Başlattı - Son Dakika

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