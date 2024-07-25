ABD, Kuzey Kore'ye Yardım Eden Çinli Kuruluşlara Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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ABD, Kuzey Kore'ye Yardım Eden Çinli Kuruluşlara Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze ve uzay programları için malzeme tedarikine yardım eden 5 Çinli kuruluş ve 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Bakanlık, Kuzey Kore'nin BM kararlarını ihlal ettiğini ve Rusya'ya balistik füze tedarik ederek Ukrayna'daki sivil nüfusu hedef aldığını belirtti. ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı, Kuzey Kore'nin bu eylemlerinin sorumsuzca ve istikrarsızlaştırıcı olduğunu ifade etti ve uluslararası yaptırımların kullanılacağını vurguladı. Yaptırım listesindeki kuruluşlar ve kişilerin varlıkları donduruldu ve ticaret kısıtlaması uygulandı.

25.07.2024 09:30
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ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze ve uzay programları için gerekli malzemeleri tedarik etmesine yardım eden Çin merkezli 5 kuruluş ve 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Balistik füze geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra son zamanlarda uzay programına da hız kazandıran Kuzey Kore'ye karşı ABD'den yeni hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Pyongyang'ın balistik füze ve uzay programları için gerekli malzemeleri tedarik etmesine yardım eden Çin merkezli 5 kuruluş ve 6 kişiye yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze programının çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği hatırlatılırken, "Dahası, Kuzey Kore Ukrayna'daki sivil nüfusu ve altyapıyı hedef almaya devam eden Rusya'ya balistik füzeler tedarik ederek Rusya'nın acımasız savaşına katkı sağlamaktadır" denildi.

"Kuzey Kore'nin füze programı sorumsuzca"

ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ederek balistik füze teknolojilerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam etmesinin hem bölge hem de uluslararası toplum için "sorumsuzca" ve "istikrarsızlaştırıcı" eylemler olduğunu belirterek, " Amerika Birleşik Devletleri, bu teknolojiler için gerekli kilit malzemeleri sağlayan yasadışı tedarik ağlarını etkisiz hale getirmek ve bu faaliyetlere dahil olanları sorumlu tutmak için uluslararası yaptırımlar dahil tüm araçları kullanmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Yaptırım listesindekiler

Alınan karar kapsamında, Beijing Sanshunda Electronics Science and Technology, Qidong Hengcheng Electronics, Shenzhen City Mean Well Electronics, Beijing Jinghua Qidi Electronic Technology ve Yidatong Tianjin Metal Materials şirketleri ile bu şirketlerle bağlantısı bulunan Choe Chol Min, Shi Qianpei, Du Jiaxin, Wang Dongliang, Chen Tianxin ve Shi Anhui'nin yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Söz konusu kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulduğu ve ticaret kısıtlaması uygulandığı aktarıldı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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