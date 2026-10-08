ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın Hürmüz'ün kapalı olduğu iddiasını yalanladı

ABD Merkez Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrole sahip olduğu yönündeki açıklamalarına ABD'den yanıt geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada İran'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Şu anda 20 milyon varil ham petrol de dahil olmak üzere ticari mallar ve enerji kaynakları taşıyan gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaktadır. Hürmüz Boğazı net bir şekilde ABD ve bölgesel müttefikleri tarafından kontrol edilmektedir" denildi.

İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu duyurmuştu

DMO Komutanı Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapalı ve İran ordusu boğaz üzerinde tam kontrole sahip. İran'ın meşru talepleri karşılanana kadar da bu durum devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. Hürmüz Boğazı'ndaki yasa dışı faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nakdi, "Bazı kişiler küçük teknelerle petrol kaçakçılığı yapıp petrolü tankerlere aktarıyor. Ancak kaçırılan petrol miktarı son derece düşük. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın bu tür faaliyetlere açık olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuyla da ilgileneceğiz" diye konuşmuştu. Nakdi, boğazda yasa dışı geçiş amacıyla bazı güzergahların oluşturulduğunu belirterek, "Yakında, Hürmüz Boğazı'ndaki kayalık alanların patlatılması ve tahrip edilmesiyle oluşturulan sınırlı sayıdaki yasa dışı geçiş yolları da kapatılacak" demişti.