ABD'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu - Son Dakika
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ABD'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu

ABD\'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu
14.07.2026 14:31
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ABD'den iadesi sağlanan Zeugma kökenli 13'üncü mozaik paneli ait olduğu yere yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 23 yılda yurt dışından 13 bin 454 kültür varlığının Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma kökenli 13'üncü mozaik paneli düzenlenen törenle ait olduğu yere yerleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son 23 yılda 13 bin 454 kültür varlığının Türkiye'ye kazandırıldığını, bunların 9 bin 139'unun ise son 8 yılda iade edildiğini söyledi.

ZEUGMA MOZAİK PANELİ EVİNE KAVUŞTU

ABD'den iadesi sağlanan Zeugma kökenli 13'üncü mozaik paneli, ait olduğu yere yerleştirildi.

ABD'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu

BAKAN ERSOY'DAN KÜLTÜR VARLIKLARI AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda düzenlenen törende kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu

23 YILDA 13 BİN 454 KÜLTÜR VARLIĞI TÜRKİYE'YE KAZANDIRILDI

Bakan Ersoy, son 23 yılda 13 bin 454 kültür varlığının Türkiye'ye kazandırıldığını, bunların 9 bin 139'unun son 8 yılda iade edildiğini açıkladı.

ABD'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel ABD'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu - Son Dakika

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