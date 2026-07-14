ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Zeugma kökenli 13'üncü mozaik paneli düzenlenen törenle ait olduğu yere yerleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son 23 yılda 13 bin 454 kültür varlığının Türkiye'ye kazandırıldığını, bunların 9 bin 139'unun ise son 8 yılda iade edildiğini söyledi.
ABD'den iadesi sağlanan Zeugma kökenli 13'üncü mozaik paneli, ait olduğu yere yerleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda düzenlenen törende kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Ersoy, son 23 yılda 13 bin 454 kültür varlığının Türkiye'ye kazandırıldığını, bunların 9 bin 139'unun son 8 yılda iade edildiğini açıkladı.
Haber: Mehmet Güngördü
Son Dakika › Yerel › ABD'den iade edilen Zeugma mozaik paneli evine kavuştu - Son Dakika
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