Abdullah Özdemir İstanbul\'un Yeni İl Başkanı

Yerel

AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde İstanbul'un yeni İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir toplumun her kesiminden yoğun ilgi görüyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 7 Şubat 2025 itibariyle bayrağı devralan Abdullah Özdemir, kongre süreçleriyle ilçelerin ve son olarak İl yönetiminin belirlenmesinin ardından hızlı bir şekilde görevine başladı. Genç ve dinamik yapısıyla heyecan uyandıran ve ilk günden itibaren ilçe ziyaretleri gerçekleştiren başkan Abdullah Özdemir vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Abdullah Özdemir ilçe ilçe, sokak sokak vatandaşlarla buluşuyor

"'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' diyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta, şehrin tamamını samimiyetimizle, kardeşlik bilinciyle kucaklayacağız, kuşatacağız, eşikleri aşındıracağız" diyen İstanbullu gençlerin ağabeyi Abdullah Özdemir; ilçe ilçe, sokak sokak vatandaşlarla buluşuyor. Toplumun her kesimi tarafından sevilen ve her yaştan insanla bire bir ilgilenen Özdemir, vatandaşlardan gelen talep ve istekleri dikkatle dinliyor.

"Bu parti, sizin partiniz"

Yoğun hava şartlarına rağmen, kar kış demeden vatandaşlarla buluşmalarına aralıksız devam eden başkan Abdullah Özdemir Sultanbeyli, Bahçelievler, Ümraniye, Çekmeköy, Arnavutköy ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği programda vatandaşlarla kucaklaşan Başkan, "Her insanımız başımızın tacı, her talep bir numaralı meselemizdir" dedi. Gençlere de "Unutmayın, bu parti sizin partiniz" ifadelerini kullanan Özdemir, kendisinin de gençlik kollarından bu göreve geldiğini hatırlatarak AK Parti'ye üye olma tavsiyesinde bulundu. - İSTANBUL