Abdullah Özdemir, Sultanbeyli'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Abdullah Özdemir, Sultanbeyli'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Abdullah Özdemir, Sultanbeyli\'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ile birlikte Kent Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, çocuklara hediyeler verdi.

14.01.2025 14:54  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe Gençlik Kolları Kongresi öncesinde Kent Meydanı'nda ziyaretlerde bulunan Özdemir, esnafları selamladı, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı Adayı olan Abdullah Özdemir, Sultanbeyli'de esnaf ziyareti yaptı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın eşlik ettiği ziyaret programında esnafları iş yerlerinde ziyaret eden Özdemir, hayırlı işler diledi.

Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti

AK Parti Sultanbeyli İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere ilçeye gelen Özdemir, kongre öncesinde esnafları ziyaret etti. Sultanbeyli Kent Meydanı'nda iş yerlerini ziyaret eden Özdemir, esnaflarla görüştü. Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler verdi.

İl Başkanı Adayı Özdemir'e ve Belediye Başkanı Ali Tombaş'a ziyaretleri için teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetini ifade etti. Vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaretin ardından kongrenin yapılacağı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne geçildi. Ayrıca esnaf ziyareti programına; AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Üşdi de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdullah Özdemir, Yerel Haberler, Etkinlikler, Sultanbeyli, Ali Tombaş, AK Parti, istanbul, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abdullah Özdemir, Sultanbeyli'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: Abdullah Özdemir, Sultanbeyli'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.