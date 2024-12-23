Gaziantep\'in Kurtuluşu 103 Yaşında

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Güçlü bir milletin temelinde geçmişini bilen ve sahip çıkan, milli mücadele ruhunu canlı tutan bir anlayış yatmaktadır" dedi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Halit Acar, bağımsızlık yolundaki en önemli adımlardan birinin burada atıldığına dikkat çekerek, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını büyük bir onur ve gururla kutlarken, milli mücadelemizin ilk kıvılcımlarının yandığı bu kentte yaşanan destansı mücadelenin unutulmaması, daima hatırlanarak yeni nesillerimize nakledilmesi yarınlarımıza ışık tutması açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün, 11 ay süren Antep direnişinin sonunda şehrimizin esaretten kurtuluşunun 103. yılını kutluyoruz" dedi.

Başkan Halit Acar, güçlü ve büyük Türkiye için herkese önemli görevler düştüğünü de dile getirerek, "Bugün bölgemizde yaşanan savaşlar elbette ülkemizi de etkilemekte ve sahip olduğumuz güçle bölge barışı için en önemli unsur olma özelliğini taşımaktayız. Güçlü olmak, kenetlenmek, kucaklaşmak ve ülkemize, vatan toprağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkmak zorundayız. Geleceğe istikrarlı ve güçlü bir Türkiye bırakabilmenin olmazsa olmazı budur. Bu vesile ile Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlarken, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi ve bölünmez bütünlüğü uğruna kaybettiğimiz tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP