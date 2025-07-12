Acılı Anne Kayıp Kızını Arıyor - Son Dakika
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Acılı Anne Kayıp Kızını Arıyor

Acılı Anne Kayıp Kızını Arıyor
12.07.2025 09:50
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Depremde ailesini kaybeden Senem Şaklar, zihinsel engelli kızı Necla'nın kaybolmasını bekliyor.

Hatay'da yaşayan ve depremde; oğlu, gelini ve torunları vefat eden acılı anne Senem Şaklar'ın zihinsel engelli kızı Necla 12 gün önce sırra kadem basarak ortadan kayboldu. Depremde yuvası yıkılan ve üzüntüyle yaşayan anne Şaklar, evden ayrılan ve günlerdir geri gelmeyen kızından gelecek umutlu haberi bekliyor.

Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Senem Şaklar; oğlu Ümit'i, gelini Gönül'ü ve torunları; Kerim ile Hüseyin Arif'i depremde kaybetti. Depremde büyük acılar yaşayan Şaklar, yüzde 70 zihinsel engelli olan kızı Necla Şaklar ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Depremden sonra evi yıkılan ve konteyner da kalan Şaklar'ın kızı Necla 30 Haziran tarihinde evden ayrılarak sırra kadem bastı. Eve bir daha geri dönmeyen Necla'dan haber alamayan Şaklar ailesi, zihinsel engelli kızlarından gelecek umutlu haberi bekliyor.

"Kızım önümüzdeki pazartesi günü 15 gün olacak, kızımı görenler jandarmaya ve polise haber etsin"

Depremde oğlunu, gelini ve torunlarını kaybeden ve zihinsel engelli kızı 2 haftadır kayıp olan acılı anne Senem Şaklar, "Depremden hemen sonra telefona sarıldık. Çocuğumu aradık ama ses çıkmadı. Oğlum gitti ama kardeşini bulamadı. Kocam gitti ve enkazda buldu. Oğlum ve ailesinin ölüsünü buldular. Oğlum Ümit Şaklar, gelinim Gönül Şaklar. Torunlarım; Kerim ve Hüseyin Arif Şaklar. Biri oğlum, ikisi torunum ve biri gelinim hepsi gitti. Enkazdan çıktığı gibi gömüldü. Kızım engelli ve devamlı öyle. Kızım önümüzdeki pazartesi günü 15 gün olacak. En son Reyhanlı'da görüldüğünü duyduk. Kızım Necla Şaklar, orada görünmüştü. Kızımı bulup getirsinler, kuzumu emniyete bildirdim ve her tarafı da millete haber verdim. Kafasına göre gidiyor ve söz dinlemiyor. Allah beni böyle mi imtihan ediyor, ben anlamadım. Kızımı görenler jandarmaya ve polise haber edin. Kızımı getirsinler. Kızım dönsün eve gelsin. Kimseye kanmasın onları gelip geçici yalan söylerler ve eve geri dönsün" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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