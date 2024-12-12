Türkiye Etiyopya-Somali Barışını Destekliyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Etiyopya ve Somali arasında gerçekleşen barış ve iş birliği mutabakatı, bölge insanın huzur ve refahı için çok önemlidir. Türkiye, daima barışın güvencesi olacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Etiyopya ve Somali arasında gerçekleşen barış ve iş birliği mutabakatı, bölge insanın huzur ve refahı için çok önemlidir. Türkiye, daima barışın güvencesi olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA