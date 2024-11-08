Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Atatürk'ün Açtığı Yolda Yürümek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sonsuza Kadar Var Olmasını Sağlayacaktır" - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Atatürk'ün Açtığı Yolda Yürümek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sonsuza Kadar Var Olmasını Sağlayacaktır"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürümek, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar var olmasını sağlayacak, çocuklarımızın aydınlık geleceğini garanti altına alacaktır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938’in yıl dönümü nedeniyle O’nu, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

08.11.2024 12:05  Güncelleme: 13:22
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümek, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasını sağlayacak, çocuklarımızın aydınlık geleceğini garanti altına alacaktır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938'in yıl dönümü nedeniyle O'nu, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Işığımız, kutup yıldızımız olmaya devam edecek…

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yurdu işgale uğrayan, özgürlüğü zincire vurulmak istenen Türk Milleti'ne, büyük mücadelelerin ardından bağımsız bir vatan armağan etti.

Milletine önderlik ederek bağımsızlık mücadelesi veren ve umutların tükendiği bir noktada inanılmazı başarıp, Misakımilli sınırlarını düşmandan temizleyen Mustafa Kemal Atatürk, sonrasında inkılaplarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne çağdaş dünyanın kapılarını açtı.

Bir asker, yönetici, ekonomist, stratejist ve öngörülerinden dolayı gelecek bilimcisi olarak dehasını bütün dünyaya kabul ettiren Mustafa Kemal Atatürk, hayatını adadığı milletine ve ülkesine son nefesine kadar hizmet etmiş, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını söyleyerek de milletine olan güvenini dile getirmiştir.

Eşsiz komutan ve eşsiz önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri, ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli güvencesidir.

'En büyük eserim' dediği ve milletine emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak ve sonsuza kadar yaşatmak her vatandaşımızın en önemli görevi olmalıdır.

Onun gibi bir öndere, başkomutana, başöğretmene sahip olduğumuz için ne kadar övünsek az.

Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda yürümek, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasını sağlayacak, çocuklarımızın aydınlık geleceğini garanti altına alacaktır.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938'in yıl dönümü nedeniyle O'nu, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: 'Atatürk'ün Açtığı Yolda Yürümek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sonsuza Kadar Var Olmasını Sağlayacaktır' - Son Dakika

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