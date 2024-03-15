Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Halkla Buluştu

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kenan Evren ve Toros mahallelerinde halkla buluştu. Karaisalı'da Adana Büyükşehir Belediyesi'nce verilen iftar programına katıldı, Karaisalı Nergizli Köyü'nde, üreticiye tohum dağıttı.

Başkan Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay ile Kenan Evren Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, kapalı semt pazarında, pazarcı esnafı ile bir araya geldi, Toros Mahallesi'nde halka hitap etti. Başkan Zeydan Karalar, esnafın içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullara ilişkin dertleri, talepleri dinledi ve fikir alışverişinde bulundu.

SİYASİ AYRIM GÖZETMEYEN YÖNETİM ANLAYIŞI

Toros Mahallesi'nde miting havasında gerçekleşen halk buluşmasında konuşan Başkan Zeydan Karalar, Adana'ya adanarak, gece gündüz yılmadan, yorulmadan hizmet etmeye gelecek dönemde de devam edeceklerini söyledi. Gittiği her noktada halkın kendisine sarıldığını belirten Başkan Zeydan Karalar, benimsedikleri dürüst ve siyasi ayrım gözetmeyen yönetim tarzının Adanalı'da karşılık bulduğunu dile getirdi.

HİZMETLER GELECEK DÖNEMDE DE SÜRECEK

Karalar, gelecek dönemde de 8 yeni alt geçidi, yeni bulvarları, kültür merkezini, dünya çapında 2 kütüphaneyi, metro, tramvay, nostaljik tramvayı, otogarı, yeni kreşleri, yeni öğrenci yurtlarını, restorasyonları, biyolojik göleti, güneş enerji santrallerini, ilçelere arıtma tesislerini, spor tesisleri ve spor akademisini, mezbahaneyi, afet koordinasyon merkezini, yaşlı yaşam merkezi ve sosyal yardımları Adanalıların hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Karaisalı Belediye Başkan Adayı Av. Fadime Geçioğlu'yla, iftar yemeğinde Karaisalılar'la bir araya gelen Başkan Karalar, Ramazan ayının önemine değinerek, "Ramazan ayı küslüklerin, dargınlıkların sona erdiği bir aydır. Ramazan ayında dargınlıklar son bulsun, barışalım, sarılalım" dedi.

İftar yemeğinin ardından Nergiz Köyü'nü de ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, üreticiye tohum dağıttı.