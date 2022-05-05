Adana Büyükşehir, Evde Bakım, Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Adana Büyükşehir, Evde Bakım, Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetlerini Sürdürüyor

05.05.2022 09:58
Adana Büyükşehir, Evde Bakım, Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetlerini Sürdürüyor

Adana’da ücretsiz evde bakım ve evde sağlık hizmetleri ile yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı hasta nakil ambulansları ile Nisan 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 25 bin 500 hastanın sağlık kuruluşlarına naklini sağladı.

Adana'da ücretsiz evde bakım ve evde sağlık hizmetleri ile yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı hasta nakil ambulansları ile Nisan 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 25 bin 500 hastanın sağlık kuruluşlarına naklini sağladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmeti, hasta nakil ambulansı, onkoloji hasta nakil hizmeti, gezici dijital mamografi cihazı, engelli otobüsü, kuaför otobüsü ve akciğer röntgen cihazı hizmetleri ile ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

EVDE SAĞLIK

Büyükşehir Belediyesi'nin uzman sağlık personeli, evde bakım ve evde sağlık hizmetleri kapsamında 3.904 vatandaşa evde bakım, 24.754 vatandaşa evde sağlık ve 830 vatandaşa da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) hizmeti verdi. Adana sınırları içinde evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, 60 yaş üzeri yatağa bağımlı vatandaşlara evlerinde sağlık hizmeti veren Adana Büyükşehir Belediyesi, saç ve sakal tıraşından, çarşaf değişimine kadar vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşıladı. 11 hemşire, 10 ATT ve 1 doktordan oluşan uzman kadrosu ile evde sağlık ve hasta nakil hizmeti veren Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kadrosunda yer alan psikologlar da bu hizmetlerde yer alıp, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara moral aşılıyor.

ALO 153

ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp, muayene ve tedavi olmak için sağlık kuruluşlarına gitmek istediğini belirten vatandaşlar da uzman sağlık personeli eşliğinde tam donanımlı ambulanslarla hastaneye ulaştırılıyor. Hasta nakil ambulansının ücretsiz hizmetinden ayda ortalama 750 vatandaş yararlanıyor.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Adana Büyükşehir, Evde Bakım, Sağlık ve Hasta Nakil Hizmetlerini Sürdürüyor - Son Dakika


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