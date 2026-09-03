Adana Ceyhan'da araçtan dökülen su şişelerini vatandaşlar ve esnaf topladı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Konakoğlu Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir araçtan yola saçılan su şişeleri trafiği durdurdu. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf şişeleri kısa sürede toplayıp araca yükleyince cadde yeniden trafiğe açıldı.
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki bir araçtan yola dökülen su şişeleri vatandaşlar tarafından toplandı.
Olay, ilçenin işlek noktalarından Konakoğlu Mahallesi, Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Bir araçta bulunan su şişeleri dönüş sırasında kapısı açılınca yola saçıldı. Şişelerin caddeye dağılmasıyla trafik akışı durdu. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, yola dökülen su şişelerini kısa sürüde toplayarak tekrar araca yükledi.
Suların yoldan kaldırılmasıyla cadde yeniden araç trafiğine açıldı.
Haber: Ceyhun ÖZER - Kamera: CEYHAN, (Adana),
Kaynak: DHA
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