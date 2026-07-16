Adana\'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Adana'da hain darbe girişimin 10. yıl dönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu.

Milli İradeye Saygı Platformu'nun katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. Meydana yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

"O karanlık geceyi Allah bir daha bu millete yaşatmasın"

Programda konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, "Bugün Adana'mızdan, İstasyon Meydanı'ndan 81 ilde olduğu gibi tek ses, tek yürek, 'İrade bizim, zafer bizim' diyerek kıymetli hemşerilerimizle birlikte bu gece 15 Temmuz'u anıyoruz. 10 yıl önce hain FETÖ terör örgütü tarafından vatandaşlarımızın, milletimizin kaynaklarıyla, devletimizin imkanlarıyla alınan tanklar, silahlar ve toplar yine haince milletin üzerine çevrildi. Ancak vatandaşlarımız, bu milletin kahraman evlatları, o tankın altına yattı; silahlara göğsünü siper ederek vatanını canı pahasına korudu. O gece 253 vatandaşımız, vatan evladı kahramanımız şehadet şerbetini içti. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. O karanlık geceyi Allah bir daha bu millete yaşatmasın. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Adanalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Çukurova'nın evlatları, tıpkı dün Milli Mücadele'de söz konusu vatan, bayrak, mukaddesat ve bağımsızlık olduğunda canlarını ortaya koydukları gibi, 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkarak canlarını ortaya koydular. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin o günü unutmaması için dijital çadır kurduk"

Milli İradeye Saygı Platformu Başkan Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, "10. yılını andığımız bu etkinlikte yine Adana'da, kavurucu bir sıcakta bütün Adanalılarla beraber şehitlerimizi anıyoruz, gazilerimizi gururla yad ediyoruz. Bu arada Adana'mızda 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nü, 10. yılında Adana Milli İradeye Saygı Platformu düzenlemektedir. Bunun da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Bu seneki etkinliklerimiz çok güzel geçiyor. Gençlerimizin o günü unutmaması için elektronik çadır, dijital çadır kurduk. Adanalı vatandaşlarımız gururla bu etkinliğimize, anma törenimize katılım sağladılar" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'u bizden sonraki nesillere unutturmamamız lazım"

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç, "15 Temmuz 2016 akşamı da biz bu meydanlardaydık ve yaklaşık 30 gün burada miting yaptık. Cumhurbaşkanımızın mitingler için belirlediği son günde ise 60 binin üzerinde Adanalı hemşehrimizle beraber buradaydık. Bugün de burada muhteşem bir kalabalık var. Adana'nın sıcağında ve tatil günü olmasına rağmen vatandaşlarımız bu meydana gelerek 15 Temmuz mitingine katkı sağlamaya çalışıyor. 15 Temmuz'u bizden sonraki nesillere unutturmamamız lazım. Biz iş dünyası olarak bu programı her zaman yapmaya gayret gösteriyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillerin de 15 Temmuz'un anlam ve önemini idrak etmeleri için mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah milletimize ve tüm İslam alemine bir daha böyle bir olay yaşatmasın. Hain darbecilere, darbe girişimcilerine fırsat vermesin. Ancak bu necip millet onlara gereken dersi verdi, vermeye de devam ediyor" dedi.

"10 yıl geçmesine rağmen yaşananları unutmamamız gerekiyor"

Adana Organize Sanayi Bölgesi Bekir Sütçü, "Allah bir daha 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimini bu millete göstermesin. Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaşananları unutmamamız gerekiyor. Bu memleket kolay kurulmadı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'den bugüne bu vatan için canını, kanını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler de vatanımız için durmadan çalışmalıyız. Türkiye'yi çok daha güçlü bir hale getirmeliyiz. Çünkü biz güçlü olduğumuz müddetçe bu tür hain girişimler bir daha yaşanmayacaktır. 15 Temmuz'da verdiğimiz 253 şehidimize rahmet diliyor ve onları asla unutmamamız gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise 15 Temmuz'un 10.yılının kutlandığını ifade ederek, milletin darbecilere gerekli dersi verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşma sinevizyondan izlendi. Etkinlikte çeşitli şarkılar ve ilahiler seslendirilerek, şiirler okundu. - ADANA