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Adana'da Bahar Havası: Termometreler 22 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
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Adana'da Bahar Havası: Termometreler 22 Dereceyi Gösterdi

Adana'da kış ortasında termometreler 22 dereceyi gösterirken, bahar havasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda çocuklarıyla vakit geçirirken, yaşlı vatandaşlar da banklarda oturup sohbet etti. Bazı vatandaşlar ise spor yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

Adana\'da Bahar Havası: Termometreler 22 Dereceyi Gösterdi
25.01.2024 - 00:36,  Güncelleme: 00:42
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Termometreler 22 dereceyi gösterdi... Türkiye kara kışı yaşarken Adana'da bahar havası hakim

22 derece sıcaklığı fırsat bilen Adanalılar parklara akın etti

ADANA - Adana'da kış ortasında termometreler 22 dereceyi gösterirken, bahar havasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava hakimken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki termometreler ise 22 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda çocuklarıyla vakit geçirirken, yaşlı vatandaşlar da banklarda oturup sohbet etti. Bazı vatandaşlar ise spor yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

"Hava güneşli, parkın tadını çıkarıyorum"

Edip Öztaş isimli vatandaş sıcak havanın fırsatını bilip parka geldiğini söyleyerek, "Hava çok güzel harika, gelip parkta oturuyoruz. Aslında ben Güney Afrika Johannesburg'da yaşıyorum. Orası tabi şu anda yaz, oradaki havaları özlemiştim, sıcağı görünce hemen parka gelip oturup dinlenmeye başladım. Hava güneşli olduğu için güzel vakit geçiriyoruz. Hava güneşli olduğu için insanlar gelip oturuyor, geziyorlar, gayet güzel" dedi.

"Bugün hava güzel ve güneşli"

Arkadaşıyla vakit geçiren Ferhat Şensoy ise, "Atatürk parkına arkadaşımla beraber geldim. Bugün hava güzel ve güneşli bir gün. Doğaya çıktık, insanlar tabi buraya hayvanlarını dolaştırmaya da çıkartıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da Bahar Havası: Termometreler 22 Dereceyi Gösterdi - Son Dakika
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