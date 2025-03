Adana\'da \'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni\' gerçekleştirildi

Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Adana'da şehit aileleri ve gazilere yönelik "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törene kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile gazi yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın arından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle süren törende Vali Yavuz Selim Köşger konuşma yaptı.

Çanakkale Deniz Zaferi, Kurtuluş Savaşına ilham veren, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devletin doğduğu çok önemli bir zafer olduğunu belirten Vali Köşger,"Çanakkale Deniz Zaferini kara zaferimiz izledi. O açıdan 18 Mart, bizim için çok önemli" dedi.

Çanakkale'de 250 bin şehit verildiğini milletin çok büyük sıkıntılar içinde başarı elde ettiğini, silah teçhizatı olmayan savaş yorgunu bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu kaydeden Vali Köşger, "Burada şunun altını çizmemiz gerekir ki aslında biz bunu defalarca millet olarak ülke olarak ispatladık. Savaşmak ve ülkenin varlığını idame ettirmek teknoloji, teçhizat, tank, topla değil vatanına inanan, vatanın bağımsızlığı, bayrağı, istiklali için canını feda etmeye hazır insanların olmasına bağlıdır. Ülkeyi ayakta ancak bu insanlar, bu ruh ve şehadet duygusu ayakta tutar. Biz milletçe bunu defalarca ispatladık. Vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesat için ölmeyi göze alan gençlerin, insanların varlığı milletlerin caydırıcı gücüdür. Ancak bu devletler dünya milletleri arasında saygın yerini ve varlığını koruyor. Bu sebeple şehitlerimiz bizim başımızın tacı. Bu ülkenin bu coğrafyada, bu kan gölünün ortasında varlığını idame ettirmesindeki en büyük gücümüz şehitlerimizin kanından geliyor. Şehit olmayı göze alan bir millete kimse boyun eğdiremez. O sebeple aziz şehitlerimizin bizim için değeri çok büyük. Onların milletimizin nezdinde kıyamete kadar ilelebet değeri asla eksilmeyecek, daima artacaktır. Allah hepinizi cennette onlarla kavuştursun. Şehitlerimize ve gazilerimize daima dua ederiz. Biz, onlara minnet borçluyuz. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Tören, Vali Köşger'in gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Şehit Mehmet Kırmızı'nın babası Zeydan Kırmızı'ya, Şehit İsmail Can Akdeniz'in babası Hüseyin Akdeniz'e, Şehit Musa Bulut'un Oğlu Ömer Bulut'a, Gaziler Rasim Demircan'a, Şükrü Taş'a, Osman Can Kemaneci'ye, Semih Ünel'e, Ali Kartal'a ve Mustafa Bilgeç'e Devlet Övünç Madalyalarının takdim edilmesiyle sonlandı. - ADANA