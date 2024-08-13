Adana'da Kaybolan Alzaymır Hastası Babasını Arayan Kadın - Son Dakika
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Adana'da Kaybolan Alzaymır Hastası Babasını Arayan Kadın

Adana\'da Kaybolan Alzaymır Hastası Babasını Arayan Kadın

Adana'da 24 gün önce kaybolan alzaymır hastası babasını sokak sokak arayan kadın, bastırdığı el ilanlarıyla her gördüğü kişiye 'Babamı gördünüz mü' diyerek soruyor. Babasının hayatından endişe eden kadın, 'Öldüyse de bir mezarı olsun' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

13.08.2024 10:52
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Adana'da 24 gün önce kaybolan alzaymır hastası babasını sokak sokak arayan kadın, bastırdığı el ilanlarıyla her gördüğü kişiye "Babamı gördünüz mü" diyerek soruyor. Babasının hayatından endişe eden kadın, "Öldüyse de bir mezarı olsun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Celal Güner (70), 20 Temmuz Cumartesi günü ablası Elif Tüylü'nün (75) yanına gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra abla Tüylü, kardeşinin eşi Sevgi'yi (67) arayarak, 'Celal halen gelmedi' dedi. Bunun üzerine telaşa kapılan Sevgi Güner, çocuklarına haber edip eşini aramaya çıktı.

24 gündür kayıp

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Güner ailesi, babalarını bir türlü bulamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler de mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, alzaymır hastası Celal Güner'i aramaya başladı. 24 gündür babalarını bulamayan aile, adeta çalmadık kapı bırakmadı.

"Babamı gördünüz mü"

Dün el ilanı bastıran Celal Güner'in kızı Seycan Aşık, İnönü Parkı ve Çakmak Caddesi gibi yoğun yerlerde her gördüğü kişiye 'Babamı gördünüz mü' diyerek sordu. Babasından bir iz arayan kadın, babasının fotoğrafını da insanların görebileceği noktalara yapıştırdı.

"Babamı bulmak istiyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Seycan Aşık, 20 Temmuz'dan bu yana babasını aradığını söyledi. Aşık, "Benim babamın hiçbir mal varlığı yok, mülkü yok, emekli maaşı yok. Ben babamı canım, ciğerim olduğu için arıyorum. Babam benim her şeyim. Babamı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Allah rızası için bir gören duyan varsa, bana haber versin" ifadelerini kullandı.

"Eğer öldüyse mezarı olsun"

Babasını çok özlediğini anlatan Aşık, daha sonra şunları söyledi:

"Ben şeker hastasıyım. 22 gün önce hastane bana yatış verdi ama yatmadım. Babamı arıyorum, onun el ilanlarını kendim çıkarıp her yere asıyorum. Eğer öldüyse de bir mezarı olsun başında bir dua edeyim, Kur'an-ı Kerim okuyayım. Babam bunu hak ediyor. Babamı gören beni arasın." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Kaybolan Alzaymır Hastası Babasını Arayan Kadın - Son Dakika

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