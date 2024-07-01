Adana'da öğretmen eşi öldürülen uzman çavuş, eşini dövdüğü için şikayetçi olduğunu söyledi - Son Dakika
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Yerel

Adana'da öğretmen eşi öldürülen uzman çavuş, eşini dövdüğü için şikayetçi olduğunu söyledi

Adana'da öğretmen eşi Hatice Çelik'i öldüren uzman çavuş Gökhan Çelik'in, cinayetten 14 gün önce eşini dövdüğü için gözaltına alındığı karakoldaki ifadesinde, 'Beni darp eden, bana tehdit ve hakarette bulunan Hatice Çelik'ten şikayetçiyim' demesi pes dedirtti.

01.07.2024 09:28
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Adana'da öğretmen eşi Hatice Çelik'i öldüren uzman çavuş Gökhan Çelik'in, cinayetten 14 gün önce eşini dövdüğü için gözaltına alındığı karakoldaki ifadesinde, "Beni darp eden, bana tehdit ve hakarette bulunan Hatice Çelik'ten şikayetçiyim" demesi pes dedirtti.

28 Haziran Cuma günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana gelen olayda uzman çavuş Gökhan Çelik (27) ile eşi 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik (29) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Çelik, beylik tabancasıyla önce araçta bulunan kayınbiraderi Murat Akdöker'i vurup ağır yaraladı, ardından da eşi Hatice Çelik'i vurarak öldürdü. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) isabet etti.

Polislerden kaçtı

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayla ağır yaralanan Akdöker'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken seken kurşunlarla yaralanan 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalandı

Olay yerinden kaçan Gökhan Çelik'in, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki boş bir evin damında saklandığı tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, hafif yaralı Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı. Uzman çavuş Gökhan Çelik, emniyetteki "Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü" ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Toprağa verildi

Öğretmen Hatice Çelik'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

"Senin erkeklerle ne işin var"

Hatice Çelik, 14 Haziran tarihinde Mardin'de eşiyle yaşadığı tartışma sırasında şiddet gördüğü için karakola başvurup eşi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Çelik'in karakoldaki ifadesinde, "13 Haziran'da servisi kaçırdım. Öğretmen bir arkadaşım beni eve bırakmak istedi. Eşimi aradım ve bana bağırıp 'Senin başka erkek ile ne işin var' diyerek bağırdı" dediği öğrenildi.

"Eşimin silahı bulunmaktadır"

Ayrıca Çelik, 13 Haziran'da 'ölüm' tehdidi aldığını, eşinin silahı olduğunu ifadesinde belirterek, "Akabinde eve geçtim. Akşam evde eşim yüzüme hiç bakmıyordu. Eşim ile yakın zamanda memleketine gidecektik. Ben de 'Gitmeyeceğim' dedim. Bunun üzerine tartıştık ve gözüme doğru tokat attı. 'Seni öldürürüm' deyip hakaret ve tehditlerde bulundu. Burnumdan kan gelince buz getirdi. Evden çıkmak istedim, kapıyı kilitledi. Sabah 06.30'da eşim uyurken gizlice evden çıkıp darp raporu aldım. Eşimden şikayetçiyim. Eşim uzman çavuş olduğu için silahı bulunmaktadır" dediği ortaya çıktı.

"Hatice Çelik'ten şikayetçiyim"

Gözaltına alınan uzman çavuş Gökhan Çelik'in ise ifadesinde, "Eşim 4 senedir evlilik sürecimiz boyunca aynı şeyleri yapmaktadır. Ben Hatice'ye vurmadım. Kendisine buz götürmedim. Hatice kendisine zarar vermiştir. Ben, beni darp eden, bana tehdit ve hakarette bulunan Hatice Çelik'ten şikayetçiyim" demesi pes dedirtti.

İfadelerin ardından Gökhan Çelik hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da öğretmen eşi öldürülen uzman çavuş, eşini dövdüğü için şikayetçi olduğunu söyledi - Son Dakika

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