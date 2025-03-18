Adana'da şehit aileleri evlatlarının kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Asri Mezarlık Şehitliği'nde anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törenin ardından saygı duruşunda bulunularak saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

1995 yılında şehit düşen Jandarma Er Yusuf Eroğlu'nun annesi Sultan, "1995 yılında evladım şehit düştü. Her zaman evladımı hatırlıyoruz, hiç kalbimizden çıkmıyor" dedi.

2015 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Oruç'un annesi Ayşe Oruç ise, "Acıdan başka bir şey yok. Acımız çok, acı unutulmaz. Babası öldü, kendisi öldü, su gibiydi. Diyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

"Evladımın acısı büyük"

2019 yılında Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit düşen Uzman Çavuş Samet Özkan'ın annesi Selma Özkan da, "Evladımın acısı büyük. Mekanları cennet olsun. Allah herkesten razı olsun. En büyük gururumuz bu ama gurur da var acı da var" diye konuştu.

Düzenlenen programa kent protokolü ve şehit yakınları katıldı. - ADANA