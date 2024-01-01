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Adana'da şehit polis memurlarının kızları yeni yıla görevleri başında girdi - Son Dakika
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Adana'da şehit polis memurlarının kızları yeni yıla görevleri başında girdi

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde görev yapan şehit polis memuru İbrahim Yüce'nin kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ve şehit polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı polis memuru Merve Kocaer Yavuz, yeni yıla görevleri başında girdi.

Adana\'da şehit polis memurlarının kızları yeni yıla görevleri başında girdi
01.01.2024 - 00:34,
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ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde görev yapan şehit polis memuru İbrahim Yüce'nin kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ve şehit polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı polis memuru Merve Kocaer Yavuz, yeni yıla görevleri başında girdi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ile birlikte görevleri başındaki polis memurlarını ziyaret edip, yeni yıllarını tebrik etti. Görevleri başındaki polis memurları arasında şehit polis memuru İbrahim Yüce'nin kızı polis memuru Berna Yüce Aşnaz ve şehit polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı polis memuru Merve Kocaer Yavuz da vardı.

"Babam nasıl şehit olduysa ben de babam gibi şehit olmaya hazırım"

Polis memuru Berna Yüce Aşnaz, babasının vatan sevgisinin kendisini baba mesleğine ittiğini belirterek, "Babam görevine sevdalı bir polisti. Şehit olduğunda 4 yaşındaydım. Babam 1989 yılında Erzincan'da teröristlerle çatışmada şehit oldu. Babam vatan sevdalısıydı, ben de onun yolunda ilerlemek için gururla bu mesleği seçtim ve yolunda ilerliyorum. Vatanımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayım. Annem hem anne oldu hem baba oldu. Annem bize vatan sevgisini anlatarak büyüdük. Bayrak, vatan sevgisi ile ben de bu yolda ilerledim. Babam nasıl şehit olduysa ben de babam gibi şehit olmaya hazırım. Devletimiz her zaman yanımızda, Allah razı olsun. 2024 yılında huzur dolu bir sene diliyorum" dedi.

Eşi ile birlikte görev yapan polis memuru Adem Aşnaz ise, "Yeni yılda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahadayız. Eşim şehit kızı olduğu için yıllarca annesi ile özel günlerde bir arada olmuş. Şimdi bizim evlatlarımız da biz görevde iken annelerimize emanet. Bizler gururla görevimizi ifa ediyoruz. Bizim kahramanlarımız bu ülke için canını vermiş. Şehitlerimizin gösterdiği gayreti bulunduğumuz yerde görev yaparak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Biz bu işi severek, isteyerek gönülden yapıyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle bir kez daha anıyoruz" diye konuştu.

"Babamın izinde yürüyorum"

1996 yılında Batman'da teröristlerin hain saldırında şehit olan polis memuru Abdullah Kocaer'in kızı Merve Kocaer Yavuz ise, bir gün sonra babasının doğum günü olduğunu, gururla görevinin başında olduğunu söyledi. Yavuz, "Ben babam şehit olduğunda 6 aylık bebektim. Ben babamı polis olup bana oyuncak gönderen bir baba olarak hatırlıyorum. İkizlerim var ve yarın babamın doğum günü, kabri başında olacağım. Babam ile gurur duyuyorum. Polis aracının tepe lambasını görünce bile gurur duyuyorum. Benim için büyük bir gurur" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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İbrahim Yüce, Kozan, Güvenlik, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da şehit polis memurlarının kızları yeni yıla görevleri başında girdi - Son Dakika


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