Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan emekli iş müfettişi Veysel Gül, yaşlı anne ve babasının sarp arazide eşekle yük taşımakta zorlanması üzerine yaklaşık 25 yıl önce kendi teleferik sistemini kurdu. Hurdalardan yaptığı ve yaklaşık 90 metrelik hat üzerinde çalışan sistem, bugün de zeytin başta olmak üzere çeşitli yüklerin taşınmasında kullanılıyor.

Kozan ilçesine bağlı kırsal Kuytucak Mahallesi'nde yaşayan Veysel Gül'ün yaklaşık 25 yıl önce kurduğu teleferik sistemi, bölgenin ormanlık ve sarp arazisinde dikkat çekiyor. Sık orman örtüsü ve yemyeşil doğasıyla Karadeniz'i aratmayan bölgede, ormanın içerisinden geçen yaklaşık 90 metrelik hat üzerinden 50-60 kilogramlık yükler taşınıyor.

Gül, sistemi yıllar önce yaşlı anne ve babasının yükünü hafifletmek amacıyla yaptığını söyledi. İlk denemeyi evinde 12 voltluk motor ve pense kullanarak yaptığını anlatan Gül, sistemin çalıştığını görünce hurdacılardan topladığı malzemelerle teleferiği geliştirmeye başladığını söyledi.

"Anne babamı yük taşımaktan, eşeği de bu işten kurtardım"

Teleferiği nasıl yaptığını anlatan Gül, "Yaşlı annem babam vardı. Onları eşekle yukarıya yük taşırken görüyordum. Rahat etmeleri için böyle bir sistem düşündüm. Evde basit bir deneme yaptım. 12 voltluk motorla bir penseyi kapının üzerine çektim. 'Burada oluyorsa orada da olur' dedim. Hurdacıdan işime yarayacak malzemeleri topladım ve monte ettim" dedi.

Sistemin yaklaşık 50-60 kilogram yük taşıyabildiğini belirten Gül, "Annemi ve babamı yük taşımaktan, eşeği de bu işten kurtardım. Kaynak makinem var, bu tür işlere de meraklıyım. Sistemi bir iki gün içerisinde yaptım. Hatta annem ilk başta olmaz diye karşı çıktı. Ancak yükü sistemle yukarı çektiğimi görünce o da ikna oldu" diye konuştu.

İlk olarak çamaşır makinesi motoru kullandığını ifade eden Gül, daha sonra sistemi geliştirdiğini belirterek, "İlk olarak çamaşır makinesi motoruyla denedim. Daha sonra motoru değiştirdim, asansör kasnağı ve kuyu redüktörü kullandım. Bu şekilde sistemi geliştirdim. Sanırım 20-25 yıldır kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zeytini de eşyaları da teleferikle eve çekiyoruz"

Veysel Gül, anne ve babasının hayatını kaybetmesinin ardından sistemi kullanmaya devam ettiklerini belirterek, "Annem babam vefat etti ama sistemi kullanmaya devam ediyoruz. Örneğin zeytini buradan arabaya indireceğimiz zaman veya başka bir eşyayı taşımamız gerektiğinde teleferikle eve çekiyoruz" dedi.

Bölgenin doğal güzelliklerine de dikkat çeken Gül, "Burası doğasıyla Karadeniz'i andırıyor. Mesleğim gereği Türkiye'nin birçok yerini gezdim. İnanın, burada yetişen ağaç çeşitliliğini Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bu kadar görmedim. Ancak arazimiz oldukça rampalı" diye konuştu.

25 yıldır ormanın üzerinden yük taşıyor

Yaklaşık 90 metrelik hatta çalışan teleferik sistemi, aradan geçen yıllara rağmen kullanılmaya devam ediyor. Zeytin başta olmak üzere araziden eve taşınması gereken yükler, ormanın içerisinden geçen hat sayesinde daha kolay şekilde taşınıyor. Yıllar önce aile bireylerinin işini kolaylaştırmak amacıyla yapılan sistem, kırsal yaşamın zorlu şartlarına karşı geliştirilen pratik bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

Sistemin ormanın üzerinden ilerleyen hattı ise drone ile havadan görüntülendi.