Adana Karataş'ta hortum, inşaat alanındaki konteyneri parçaladı, ölen yaralanan yok - Son Dakika
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Adana Karataş'ta hortum, inşaat alanındaki konteyneri parçaladı, ölen yaralanan yok

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Adana Karataş\'ta hortum, inşaat alanındaki konteyneri parçaladı, ölen yaralanan yok
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Adana Karataş'ta sabah saatlerinde sağanak ve fırtınayla birlikte çıkan hortum, kıyıya yakın bir inşaat şantiyesindeki konteyneri yerinden sökerek parçaladı. Şantiyedeki malzemeler de zarar gördü; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ADANA'nın Karataş ilçesinde etkili olan hortum, bir inşaat şantiyesindeki konteynere zarar verdi.

İlçede sabah saatlerinde sağanak ve fırtınayla birlikte hortum çıktı. Kıyıya yakın bölgede bir inşaat şantiyesinde bulunan konteyner hortum nedeniyle yerinden sökülerek parçalandı. Şantiyedeki malzemeler de zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.

Kaynak: DHA
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