1978 Mersin doğumlu Arslanköylü, 2001 yılında Gazi Üniversitesinden mezun oldu. Rize Vali Yardımcısı, Altınözü Kaymakamı Finike Kaymakamı, Ferizli Kaymakamı ve Simav Kaymakamı olarak görevlerde bulundu. - ADANA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar hakkında 2022/392 no'lu kararın Resmi Gazete'de yayınlamasıyla 2017 yılından bugüne görev yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam , Amasya 'nın Suluhan İlçe Kaymakamlığına tayin oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Kozan Kaymakamlığına Bahattin Alp Arslanköylü atandı - Son Dakika

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