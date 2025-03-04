Adapazarı'nda İftar ve Teravih İkramları - Son Dakika
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Adapazarı'nda İftar ve Teravih İkramları

Adapazarı\'nda İftar ve Teravih İkramları

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ramazan ayı boyunca yaptığı etkinliklerle birlik ve beraberliği pekiştiriyor. İftar vaktinde sürücülere iftarlık dağıtan Işıksu, teravih namazı sonrasında da vatandaşlara lokum ikram etti.

04.03.2025 13:55  Güncelleme: 13:57
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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, iftar vaktinde yollarda olan sürücülere iftarlık ikramında bulundu, teravih namazı sonrasında vatandaşlara lokum dağıttı.

Adapazarı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Yağcılar Mahallesi'nde hane iftarlarına katıldı, teravih namazı sonrasında ikramlarda bulundu. AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İftara 5 Kala" programı çerçevesinde, Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlara iftarlık ikram edildi. Işıksu, gençlerin Ramazan ayına özel gerçekleştirdiği bu anlamlı organizasyona teşekkür ederek, dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşanmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yağcılar Mahallesi'nde hane iftarlarına katılarak vatandaşlarla Ramazan bereketini paylaşan Işıksu, "Her akşam farklı evlerde, farklı gönüllerde aynı sofraya oturuyor, dualarımıza hep birlikte amin diyoruz. Ne mutlu ki bu şehrin güzel insanlarıyla bir aradayız" dedi.

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Adapazarı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Başkan Işıksu, Ramazan süresince düzenlenecek programlarla ilgili, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Adapazarı'mızın bereketli sokaklarında, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşarak bu ayın manevi atmosferini birlikte yaşamaya devam inşallah" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adapazarı'nda İftar ve Teravih İkramları - Son Dakika

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