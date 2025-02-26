Adem Amca ve Eşi Yaren’i Sağlıklı Karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adem Amca ve Eşi Yaren’i Sağlıklı Karşılayacak

Adem Yılmaz ve eşi, Yaren leylek için Bursa'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Sağlıklarına kavuştular.

26.02.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adem Amca ameliyat oldu, Yaren'i sağlıklı karşılayacak

Yaren leylek ile özdeşleşen Adem Yılmaz ve eşi Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyat oldu

BURSA - Karacabey'in Eskikaraağaç köyünde ikamet eden ve her yıl Mart ayında kendisini ziyaret eden Yaren leylekle özdeşleşen Adem Yılmaz ve eşi Nuray Yılmaz, Bursa Şehir Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Serhat Güner ve Op. Dr. Emine Büküm tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonucu sağlığına kavuşan Yılmaz çifti, bu yıl da Yaren leyleği karşılayacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

14 yıldan beri Yaren leylekle arkadaşlığı olduğunu dile getiren Adem Yılmaz, "Her yıl Yaren leylek Mart'ta gelir. Ağustos'un sonuna kadar beraber balık avlayıp onu doyurup yavrularını büyütüp tekrar doğaya gönderiyoruz. Bu yıl gelmesine bir ay varken rahatsızlandım. Müthiş bir ağrıyla Karacabey Devlet Hastanesi aciline gittim. Beni oradan Bursa Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Doktorlarımız Osman hocam, Emine hocam ve diğer sağlık çalışanları başarıyla ameliyatımızı yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Bu yıl da Yaren leyleğimizi daha sağlıklı şekilde besleriz, daha iyi ilgilenirim, daha da onu da mutlu ederim, kendim de mutlu olurum" şeklinde konuştu.

"Yaren leyleğe sağlıklı bakacağız"

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Nuray Yılmaz ise, "Bir ay sonra da Yaren leyleğimiz gelecek. Adem amcan tura çıkınca akşamüstü geliyor. Onun evde olmadığı günlerde ben bahçeye iniyorum, buzdolabından balıkları alıyorum ve Yaren leyleği besliyorum. Besleyince ben de mutlu oluyorum. O da karnını doyurup yavrularının yuvasına gidiyor. Ameliyatımızı başarıyla olduk. Sağlıklı olarak biz de köyümüze dönüp, bir ay sonra Yaren Leylek gelecek ve ona sağlıklı olarak bakmak istiyoruz" dedi.

Yılmaz çiftinin ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Serhat Güner ise, "Adem amca ve eşine kapalı safra kesesi ameliyatı yaptık. Yaren leyleğin Karaağaç köyüne gelip sürekli her sene ziyaret ettikleri, basında da popüler olan bir amcamız. Safra kesesiyle ilgili yakınmaları vardı. Şiddetli karın ağrısı geçirmesi üzerine Karacabey'e gitmiş, Karacabey'de yapılan tetkiklerinde safra kesesi iltihaplanması tespit edilmesi üzerine Başhekim Yardımcımız Emine Büküm ile beraber değerlendirdik ve ameliyat olmalarına karar verdik. Eşinde de aynı şikayetler vardı. Biz ikisini de aynı anda kapalı olarak safra kesesi ameliyatı yaptık. Az önce de vizitlerini yaptık, ikisini de sağlıklı olarak taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Nuray Yılmaz, Hayvanlar, Ameliyat, Hastane, Sağlık, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adem Amca ve Eşi Yaren’i Sağlıklı Karşılayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:25:03. #1.12#
SON DAKİKA: Adem Amca ve Eşi Yaren’i Sağlıklı Karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.